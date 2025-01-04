السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول تعليق من الصليب الأحمر على انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

دعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، إلى ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في لبنان.

 

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، توغل دبابات إسرائيلية في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، صباح اليوم، إن هناك تحليقا للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مناطق عدة جنوبي لبنان.

يشار إلى أن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أكد مساء الثلاثاء الماضي، تلقي 300 شكوى منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان.

 

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

 ويوم الخميس، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدة غارات على مناطق مختلفة في جنوب لبنان.

 

وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام” في بيانها: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة معادية استهدفت المنطقة الواقعة بين زحلتا وجباع".

 

وأضافت الوكالة في بيانها أن "الطيران الحربي المعادي أغار على منطقة البريج عند الأطراف الشمالية لمنطقة إقليم التفاح، بصاروخي جو - أرض، أحدث انفجارهما دويا تردد في منطقتي إقليم التفاح والنبطية".

وأشارت إلى أن "هذا العدوان الجوي هو الأول الذي تتعرض له منطقة إقليم التفاح منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "العدو الإسرائيلي قام بعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة للمناطق الممتدة بين ياطر وبيت ليف ورامية، وكان سبق ذلك إطلاق العدو قذيفتين على منطقة الرومية الواقعة بين بيت ليف وياطر في قضاء بنت جبيل".

جيش الاحتلال يستهدف مواقع لحزب الله 

وحسب الوكالة، كانت قوة تابعة لجيش الاحتلال قد "توغلت صباح الخميس إلى داخل بلدة بيت ليف وقد شوهدت بالعين المجردة آليات العدو على طريق البلدة بالقرب من خزان المياه، فيما لم تغب الطائرات المسيرة والاستطلاعية والحربية عن سماء المنطقة لا سيما في القطاعين الغربي والأوسط".

في الجهة المقابلة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له مساء الخميس: "أغارت طائرات حربية ودمرت بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات منصات قذائف صاروخية متوسطة المدى كان يستخدمها حزب الله داخل موقع عسكري للتنظيم. كما تم استهداف بجانب موقع عسكري آخر في منطقة النبطية منصات قذائف صاروخية أخرى".

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لبنان بلدة مارون الراس مارون الراس جيش الاحتلال جنوب لبنان الاحتلال حزب الله

مواد متعلقة

تقارير إسرائيلية: لا قرار حتى الآن بشأن تمديد بقاء الجيش بجنوب لبنان

إعلام لبناني: توغل دبابات إسرائيلية في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان

الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في مناطق عدة جنوبي لبنان

إعلام عبري: إسرائيل ستنشئ 12 نقطة عسكرية جديدة بطول الشريط الحدودي مع ‎لبنان
ads

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

يحذرهم من خطر داهم، توفيق عكاشة يوجه رسالة لدول الخليج بشأن أحمد الشرع

أقوى زلزال يضرب إثيوبيا خلال 10 سنوات، وخبير يحذر من تأثيره على سد النهضة

تصل إلى 130 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم السبت 4 يناير 2025

العنب "لمن يستطيع إليه سبيلا"، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 5-1-2025

أسعار السمك اليوم السبت 4 يناير 2025 (آخر تحديث)

الفتح السعودي يكشف حقيقة فسخ التعاقد مع جوميز

منوعات

المزيد

ارتفاع حصيلة إصابات الألعاب النارية في رأس السنة بالفلبين لـ 771 حالة

وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما

استطلاع: 34.6% من الشركات الألمانية تعتزم الاستثمار في حماية المناخ

أم تتبرع بكلية لنجلها لإنقاذ حياته بعد إصابته بفشل كلوى مزمن (فيديو )

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في الأسوق اليوم السبت

سعر القصدير في الأسوق اليوم السبت

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت؟

المزيد

انفوجراف

قبل مباراة نهائي خليجي 26.. تاريخ مواجهات البحرين وعمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين وقول حرمًا بعد الصلاة

حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر فى شهر رجب.. الإفتاء تجيب

ما هي المساكن الطيبة في الجنة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية