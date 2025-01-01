المكتب الحكومي بغزة: إسرائيل قتلت 1091 رضيع بالقطاع

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 1091 رضيعا فلسطينيا منذ 7 أكتوبر 2023 بينهم 238 ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة المستمرة على القطاع.

مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وفي وقت سابق حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من اتساع دائرة المجاعة في قطاع غزة وتصاعد أعداد الوفيات وتحديدا الأطفال، جراء البرد الشديد والأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي اقتلعت خيام النازحين وفاقمت معاناتهم في ظل ظروف النزوح الصعبة، واستمرار نسف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمربعات السكنية

ودعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى سرعة التدخل العاجل لرفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني، وتطبيق القرارات الأممية الداعية إلى وقف الإبادة في غزة وتسريع دخول المساعدات المنقذة للحياة.

رفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني وتطبيق القرارات الأممية

وأدان المجلس - في جلسته الأسبوعية وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - تصاعد اعتداءات سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ومعسكراته التي أودت بحياة 5 معتقلين في سجون الاحتلال، مشيرا إلى تكثيف هيئة شؤون الأسرى بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين جهودها الدولية للضغط باتجاه وقف انتهاكات الاحتلال بحق المعتقلين والتوقف عن سياسة التعذيب والإهمال الطبي، إلى جانب الضغط القانوني لتكثيف زياراتهم ومتابعة أوضاعهم.

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