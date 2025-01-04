السبت 04 يناير 2025
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السجن المشدد 5 سنوات لسايس قتل زوجته بالقليوبية

جنايات بنها،فيتو
جنايات بنها،فيتو

قررت الدائرة الأولى جنايات مستأنف بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي، بقبول الاستئناف شكلا المقدم من سايس سيارات بعد علقة موت تعدي خلالها على لاتهامه  زوجته بعد التعدي  بالضرب ورطم  رأسها بالحائط بسبب خلافات أسرية، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

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امر الإحالة في محاكمة متهم بقتل زوجته بالقليوبية 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5988 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 1593 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد ك ع"، 44 سنة، سايس سيارات، مقيم شارع البوسطة كفر الشموت دائرة مركز شرطة بنها، لأنه في يوم 23 / 3 / 2024 بدائرة مركز شرطة بنها، قتل المجني عليها "عنونة س ع"، ربة منزل، "زوجته"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم داوم التعدي على المجني عليها بالضرب بالأيدي ورطم رأسها بالحائط والأرض عدة مرات، مع علمه بحالتها المرضية، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياتها قاصدا من ذلك إزهاق روحها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

جارة الزوجة المقتولة علي يدزوجها،دائم التعدي عليها بالضرب 
واستمعت المحكمة جنايات بنها  شاهده الإثبات "ليلى ح ع" 59 سنة، ربة منزل، جارة المجني عليها، والتي أكدت أن المتهم دأب على التعدي على المجني عليها "زوجته"، بصفة مستمرة، رغم علمه بحالتها المرضية، وبتاريخ الواقعة وحال تواجدها بمسكنها تناهى إلى سمعها صراخ المجني عليها، فتوجهت صوب مسكن الأخيرة، فأبصرت المتهم ممسكا بها من شعرها ويقوم برطم رأسها في الحائط والتعدي عليها بالضرب محدثا إصابتها، فتدخلت وأنهت الخلاف حينها، وفي صباح اليوم التالي فوجئت بالمجني عليها في حالة مرضية، فقامت بنقلها للمستشفى لمداركتها بالعلاج، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

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