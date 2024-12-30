تعليم الغربية: الكشف الطبي على طلاب إدارة شرق طنطا التعليمية

صرح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بـ الغربية، أنه تم اليوم توقيع الكشف الطبي بمدرسة الشيخ أبو العلا البنا الابتدائية بميت حبيش البحرية، وحضور طلاب مدرسة الإصلاح الجديدة وطلاب مدرسة الجهاد الابتدائية وطلاب مدرسة الشهيد النجار وطلاب مدرسة حامد مرسى بالرملية بإدارة شرق طنطا التعليمية.

تدشين أكبر مشروع للكشف وعلاج أمراض العيون

جاء ذلك خلال اليوم الرابع من تدشين أكبر مشروع للكشف وعلاج أمراض العيون لطلبة المدارس الابتدائية بالغربية. يذكر أن الكشف الطبي على عيون تلاميذ المرحلة الابتدائية.

بروتوكول التعاون المشترك بين المحافظة، والجمعية العالمية لأندية الليونز

وأوضح وكيل تعليم الغربية أنه تم توقيع اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، بروتوكول التعاون المشترك بين المحافظة، والجمعية العالمية لأندية الليونز، بشأن تعزيز التعاون المشترك بينهما، من أجل تنفيذ المبادرة الرئاسية "عيون أطفالنا مستقبلنا" للكشف على نظر ٢٢٥ ألف طالب وطالبة، بالتعاون مع مديريتي التربية والتعليم والصحة بالغربية، بهدف تحسين صحة الإبصار بين أطفال المدارس مما له تأثير إيجابي على تحصيلهم وآدائهم الأكاديمي.

مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا"

وأكد وكيل تعليم الغربية أن ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ الغربية ضمن بروتوكول التعاون لتنفيذ مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" لتوقيع الكشف الطبي على عيون ٢٢٥ ألف طالب وطالبة في الغربية.

تعليم الغربية: اعتماد 213 مدرسة من هيئة الجودة

قام اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية بتكريم ٢١٢ مدرسة من المدارس الحاصلة على شهادة ضمان اعتماد التعليم والجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بقاعة المناسبات بنادي المعلمين بطنطا.

جاء ذلك بحضور لجنة من وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية، برئاسة القائد إيهاب عبد التواب محمد، رئيس اللجنة، وعضوية القائد خميس عبدالمنعم أحمد، والقائد محمد سعد الدين جمال، والدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، والجوهرى سراج، مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية،والدكتور أيمن الهنداوي، موجه عام التربية الرياضية، محمد صلاح، مسئول الكشافة المركزي، كما حضر التقييم الجمهوري لفيف من موجهي ومعلمي التربية الرياضية بـ محافظة الغربية.



فنون الحركة الكشفية ومهارات الكشافة

شاركت بالفعاليات مدرسة طنطا النسيجية المتقدمة،تأسيس عسكرى، ومدرسة محمد سمير ادريس بإدارة شرق طنطا التعليمية، ومعهد النور للمكفوفين ومدرسة طنطا الثانوية الميكانيكية تأسيس عسكرى، بإدارة غرب طنطا التعليمية، ومدرسة الجيل المسلم الخاصة بنين ومدرسة مصعب بن عمير للصم وضعاف السمع ومدرسة المنار الخاصة بإدارة السنطة التعليمية، ومدرسة كتامة التجارية بإدارة بسيون التعليمية، وقد قدم الطلاب فنون الحركة الكشفية ومهارات الكشافة وحفلات السمر والطهي الخلوي.

وأعرب وكيل الوزارة عن إعجابه الشديد بالعروض المقدمة، مؤكدًا على أهمية الكشافة والتى تهدف إلى إعداد شباب صالحين ومتكاملي الشخصية عن طريق تأهيلهم لتحمل المسئولية واتخاذ القرار الصائب، مشيرًا إلى حرص المحافظة الشديد على دعم الشباب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم الذاتية، كما قدم وكيل الوزارة الشكر للموجهين والمعلمين والطلاب المشاركين في النشاط الكشفي.

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