محافظ الغربية: استجابة فورية لشكوى الهبوط الأرضي بشارع 23 يوليو في بسيون

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، استجابة المحافظة الفورية لشكاوى المواطنين المتعلقة بحدوث هبوط أرضي مفاجئ بشارع 23 يوليو في مدينة بسيون.

فرق الطوارئ

وأكد محافظ الغربية أن فرق الطوارئ باشرت العمل فور تلقي البلاغ لمعالجة المشكلة، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية وشركات المرافق.

سلامة المواطنين هي أولوية قصوى

وأكد محافظ الغربية أن سلامة المواطنين هي أولوية قصوى، مشيرا إلى أن استجابة المحافظة السريعة تعكس الحرص على توفير بيئة آمنة لجميع سكان عروس الدلتا وأضاف الجندي أنه تم إرسال فرق العمل الميدانية فورًا إلى الموقع لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد أسباب الهبوط”.

وجود تلفيات في شبكات الصرف الصحي

وأشار إلى أن الفحوصات الأولية أظهرت أن السبب يعود إلى وجود تلفيات في شبكات الصرف الصحي أسفل الطريق. وأضاف: “بدأت أعمال الإصلاح بالفعل، والتي تشمل معالجة التلفيات في الشبكات وإعادة تأهيل الطريق بما يضمن استدامته على المدى الطويل”.

وأكد محافظ الغربية أن الأعمال ستستمر على مدار الساعة لتسريع الانتهاء منها، مع الحرص على اتباع أعلى معايير الجودة لضمان سلامة الطريق والبنية التحتية، ودعا المحافظ الأهالي إلى التعاون مع الفرق الميدانية وتحلي الصبر خلال فترة الإصلاحات.

وأعرب عن شكره للمواطنين الذين أبلغوا عن المشكلة، مؤكدًا أهمية الدور الذي يلعبه الأهالي في دعم جهود المحافظة لتحسين الخدمات والبنية التحتية. كما أكد أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتابع الموقف بشكل مستمر، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مشكلات مماثلة عبر القنوات الرسمية.

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