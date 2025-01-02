الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الغربية: استجابة فورية لشكوى الهبوط الأرضي بشارع 23 يوليو في بسيون

استجابة فورية لشكوى
استجابة فورية لشكوى الهبوط الأرضي بشارع 23 يوليو في بسيون

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، استجابة المحافظة الفورية لشكاوى المواطنين المتعلقة بحدوث هبوط أرضي مفاجئ بشارع 23 يوليو في مدينة بسيون. 

شاهده يبكي، وزير الصحة يفحص حالة طفل يعاني من ألم الأسنان خلال جولته في الغربية (صور)

أمن الغربية يكشف غموض العثور على جثة مواطن مفصولة الرأس بمنزله

فرق الطوارئ

وأكد محافظ الغربية أن فرق الطوارئ باشرت العمل فور تلقي البلاغ لمعالجة المشكلة، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية وشركات المرافق.

سلامة المواطنين هي أولوية قصوى

وأكد محافظ الغربية أن سلامة المواطنين هي أولوية قصوى، مشيرا إلى أن استجابة المحافظة السريعة تعكس الحرص على توفير بيئة آمنة لجميع سكان عروس الدلتا وأضاف الجندي أنه تم إرسال فرق العمل الميدانية فورًا إلى الموقع لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد أسباب الهبوط”.

 

وجود تلفيات في شبكات الصرف الصحي

وأشار إلى أن الفحوصات الأولية أظهرت أن السبب يعود إلى وجود تلفيات في شبكات الصرف الصحي أسفل الطريق. وأضاف: “بدأت أعمال الإصلاح بالفعل، والتي تشمل معالجة التلفيات في الشبكات وإعادة تأهيل الطريق بما يضمن استدامته على المدى الطويل”.

 

وأكد محافظ الغربية أن الأعمال ستستمر على مدار الساعة لتسريع الانتهاء منها، مع الحرص على اتباع أعلى معايير الجودة لضمان سلامة الطريق والبنية التحتية، ودعا المحافظ الأهالي إلى التعاون مع الفرق الميدانية وتحلي الصبر خلال فترة الإصلاحات.

 

وأعرب عن شكره للمواطنين الذين أبلغوا عن المشكلة، مؤكدًا أهمية الدور الذي يلعبه الأهالي في دعم جهود المحافظة لتحسين الخدمات والبنية التحتية. كما أكد أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتابع الموقف بشكل مستمر، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مشكلات مماثلة عبر القنوات الرسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

20 صورة ترصد تفقد وزيري الصحة والتعليم لمستشفيات طنطا

حريق يلتهم شقة سكنية بقرية شوبر في طنطا

شاهده يبكي، وزير الصحة يفحص حالة طفل يعاني من ألم الأسنان خلال جولته في الغربية (صور)

ممر شرفي لعميد طب طنطا في حفل تخرج الدفعة "63"(فيديو)
ads

الأكثر قراءة

السعودية تضع ضوابط جديدة على تأشيرات العمرة

الصور الحديثة تكشف ألاعيبها، إثيوبيا توقف تشغيل توربينات سد النهضة عمدًا

سجن وغرامة وترحيل، قرارات سعودية عاجلة بحق 20 ألف مواطن ومقيم

وفاة مدرب عمال المنصورة أثناء مباراة طلخا بالقسم الرابع

انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري، أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم

تنظيم الاتصالات: رصدنا تشغيل 1.2 مليون هاتف قبل تطبيق ضريبة المحمول

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بتعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025

منوعات

المزيد

شابة سورية تطعن طبيبا تركيًّا لسبب غريب

حل لغز إشارة فضائية غامضة أثارت الجدل في الأوساط العلمية

دراسة تكشف تأثير المخدرات والنيكوتين على أدمغة المراهقين

السلفادور تختتم 2024 بأدنى معدل جرائم قتل في تاريخها

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفراخ اليوم الخميس 2 يناير 2025 (آخر تحديث)

انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري، أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 2-1-2025 في السوق

أحدث أسعار الفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

شروط القبول بمعاهد معاوني الأمن الدفعة الـ 11 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية: خطى رسول الله ومنهجه سبيل مهم لتحقيق الإنسانية الكاملة

تفسير رؤية المطلقة في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والمشاكل

أدعية مختارة في ليلة أول جمعة من شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية