حذر من تأثيره الخطير، جمال شعبان: التعرض للبرد يصيب بجلطات وأزمات قلبية

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من خطورة البرد على القلب، مؤكدًا أن انخفاض درجات الحرارة يؤدي إلى تقلص في الأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم، ويؤدي لأزمة قلبية.

تأثير البرد وخطورته على القلب



وأشار الدكتور جمال شعبان إلى أن انخفاض درجات الحرارة يؤدي لتنشيط الجهاز العصبي السمبثاوي، وتسارع ضربات القلب، للاحتفاظ بدرجة الحرارة، ما يزيد من احتمال حدوث جلطة في الأوعية الدموية أو الشرايين التاجية، ويسبب الأزمة القلبية.

التحذير من تأثير البرد على القلب، فيتو



وقال الدكتور جمال شعبان عن تأثير البرد وخطورته على القلب "البرد وأزمات القلب.. حذارِ من خطورة البرد علي القلب، انخفاض درجات حرارة الجو يؤدي إلي تقلص في الأوعية الدموية، وارتفاع في ضغط الدم".

وأكد أن "تقلص الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم مع انخفاض درجة الحرارة مع تنشيط الجهاز العصبي السمبثاوي وتسارع في ضربات القلب، كمحاولة من القلب للاحتفاظ بدرجة حرارة الجسم، يؤدي إلي تزايد احتمالات تكون جلطة في الأوعية الدموية، أو الشرايين التاجية، ومن ثم أزمة قلبية".

البرد يفاقم أزمة مرضى القلب



وأوضح شعبان تأثير الإصابة بالإنفلونزا على القلب، قائلًا: "كما يقل شرب الماء لعدم الإحساس بالعطش، أيضا الإصابة بالإنفلونزا والعدوي الڤيروسية، والنزلات الشعبية قد تفاقم حالة مرضي القلب، كبار السن والأطفال هم الأكثر عرضة لمشكلات القلب في البرد".

تأثير البرد على أمراض القلب، فيتو



وكشف الدكتور جمال شعبان عن النصائح والاحتياطات لتفادي الأزمة القلبية، قائلًا: "تجنب التعرض لتيارات الرياح والبرد الشديد، وتجنب الخروج المفاجيء من مكان دافيء إلي مكان بارد، وارتداء طبقات عديدة من الملابس، لحبس الهواء بين طبقة والأخرى، يحافظ علي حرارة الجسم أفيد من إزار واحد ثقيل".

وتابع جمال شعبان نصائحه "غطاء الرأس والرقبة والأذنين يساعد في عدم انخفاض حرارة الجسم، شرب الماء بانتظام والسوائل غير السكرية بمعدل لا يقل عن ٢ لتر يوميًّا، تجنب شرب الصودا والمشروبات الغازية".

وكشف الدكتور جمال شعبان عن المشروبات صديقة القلب في الشتاء، فقال: "الشاي الأسود أو الأخضر، والقهوة والزنجبيل بدون سكر طبعًا"

تجنب التدفئة الزائدة عند الإحساس بوجع في الصدر



ونصح شعبان بـ "تجنب التدفئة الزائدة عند الإحساس بوجع في الصدر، أو عدم ارتياح، ويجب استشارة طبيب القلب قبل تعليق الوجع على شماعة البرد المفترى عليه".

البرد يسبب الأزمات القلبية، فيتو



كما حذر الدكتور جمال شعبان من الإستحمام بالماء البارد في هذه الأيام الباردة، مؤكدًا أنه يصيب الإنسان بصدمة في العصب الحائر للقلب، في حالة عدم التعود أو تحمل الاستحمام بالماء البارد في الأيام الباردة.

وكشفت الأبحاث الطبية عن تأثير البرد على القلب، فعند تعرض الجسم لدرجة حرارة منخفضة أقل من 37 درجة مئوية، فيحاول جسم الإنسان التغلب على ذلك، فالطقس البارد يتطلب مجهودًا أكبر من عضلة القلب لتوفير تدفق أعلى من الدم للحفاظ على دفء الجسم.

زيادة حالات الذبحة الصدرية في الشتاء



وأكدت الأبحاث الطبية أن الأشخاص المصابين بأمراض القلب التاجية يعانون من وجود تضيق أو انغلاق في شريان أو أكثر من الشرايين المغذية لعضلة القلب، والتي تسمى بالشريان التاجي، حيث يعانون من قلة تدفق الدم لعضلة القلب، ما يعطل عملها ويتسبب بألم في الصدر، وضيق في التنفس وغيرها من أعراض الذبحة الصدرية والجلطة القلبية.

البرد يؤثر على القلب ويصيب بالجلطات، فيتو

وتعرض المصاب بالقلب لأي مجهود مضاعف عند مرضى الشريان التاجي، من الممكن أن يتسبب بحدوث الأزمة القلبية مرة أخرى، لذلك يعتبر التعرض للطقس البارد تحديًا لهم، فالبرد بحاجة لمجهود أكبر للحصول على الدفء، والمشي السريع مقابل حركة الرياح الباردة، وتسارع التنفس كلها عوامل تتطلب مجهودًا مضاعفًا من القلب.

وأشارت الأبحاث إلى أنه وُجد أن غالبية حالات الذبحة الصدرية تحدث خلال فصلي الخريف والشتاء، مقارنة بنسبة أقل في فصل الصيف، كما أن معدل حالات الذبحة الصدرية، التي يتم إدخالها إلى المشفى تزداد بشكل ملحوظ في فصل الشتاء.

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