السبت 04 يناير 2025
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رئيس جامعة بنها يهنئ مطراني بنها وقويسنا وشبرا الخيمة بعيد الميلاد

رئيس جامعة بنها خلال
رئيس جامعة بنها خلال تقديم التهنئة بعيد الميلاد،فيتو

قدم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها التهنئة للأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، بمقر مطرانية بنها، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، سمير جاب الله بالكنيسة الإنجيلية ببنها، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

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رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ووفدا من عمداء الكليات، الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وأكد  الدكتور ناصر الجيزاوي خلال لقاءاته حرص جامعة بنها الدائم على مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم، تأكيدا لمشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح التي تميز أبناء الشعب المصري داعيًا الله أن تكون الأعياد فرصة عظيمة لنشر قيم التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد.

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