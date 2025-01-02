رئيس جامعة بنها الأهلية يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول

أجرى الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة وذلك بحضور مديري البرامج.

رئيس جامعة بنها الأهلية يتابع امتحانات الطلاب

وخلال جولته، أكد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الاهلية على أهمية الالتزام بتعليمات وضوابط أداء الامتحانات، مشيرًا إلى أن الجامعة أعدت كل الترتيبات اللازمة لمتابعة أعمال الامتحانات بصورة مستمرة، مؤكدًا ضرورة توفير كافة سبل الدعم والراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات.

ووجه رئيس جامعة بنها الأهلية بضرورة بتهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان وإتاحة كل سبل الراحة لهم وحل أي مشكلات تطرأ أمامهم.

وأشار "سمير" إلى ضرورة الحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

من جانبه حرص الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية على الاستماع إلى آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى توافقها مع المناهج المقررة حيث أجرى "المغربي" حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات ومدى تنوعها واتفاقها مع عناصر المنهج، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

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