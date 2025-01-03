انتشال جثة مسن من مصرف البطس في الفيوم

تمكن فريق من قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الفيوم، من انتشال جثة مسن، عثر عليه غارقًا في مياه "مصرف البطس " بدائرة مركز شرطة طامية، بعد ثلاث أيام من اختفائه عن منزله بمدينة طامية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

كان قد تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طامية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة غارقة في مياه "مصرف البطس" بدائرة المركز، وتوجه إلى موقع البلاغ قوة من الإنقاذ النهري، تمكنت من انتشار الجثمان، وتبين أنه العجوز ". ع. ط " 65 عاما، المبلغ باختفائه منذ 3 أيام، وأنه يرتدي كامل ملابسه، ولا يوجد به إصابات ظاهرة، وتبين من تحريات فريق البحث أنه أثناء ري الأرض الزراعية خاصة المتوفى من مصرف البطس أختل توازنه وسقطت في المياه، وهو لا يجيد العوم ما أدي إلى غرقه.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بمركز طامية، وصرح وكيل النيابة بتسليم جثمان المتوفى لذويه لدفنها في مقابر أسرته، بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير بساعة وتاريخ الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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