السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اليوم، أولى جلسات محاكمة قاتل خالته بتحريض من شقيقها في الفيوم

محاكمة، فيتو
محاكمة، فيتو

تنظر اليوم السبت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم،  أولى جلسات محاكمة كل من  " محمد.ا م " 22 عامًا، عامل زراعي، مقيم بقرية قارون بمركز يوسف الصديق، محبوس، المتهم بقتل خالته بتحريض من شقيقها "حجاج.م.م " 39 عامًا مقيم بقرية أبوكساه بمركز أبشواي.

 

أحداث القضية من واقع أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده وكيل النيابة، أن المتهم في القضية رقم 6209 لسنة 2024 جنايات مركز يوسف الصديق والمقيدة برقم 3204 لسنة 2024 کلي الفيوم، " محمد.ا.م " 22 سنة، عامل زراعي، مقيم بقرية قارون  بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، محبوس، والمتهم " حجاج.ا.م " 39 سنة مقيم بقرية أبوكسا بمركز ابشواي بمحافظة الفيوم،هارب، منسوب إليهما قتل المجني عليها " رشا.  ا.م " خالة المتهم الأول، شقيقه الثاني عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن حرض المتهم الثاني شقيق المجني عليها، ابن أخته بقتل خالته، علي أثره عقد الخلاص من المجني عليها وبيت النية علي قتلها.

الاستعداد لتنفيذ الجريمة بفكرة شيطانية من شقيق المجني عليها

 فتوجه الي مسكنها ومكث به فترة زمنية يتحين فرصة تنفيذ جريمته ، وما أن واتته فرصة النيل من صريعته حتى استجلب قطعة ملابس متواجدة بالمسكن، وتوجه إلى حجرتها وما أن ظفرا بها حتي باغتها حال نومها بأن كتم أنفاسها ووضع وسادة علي وجهها مطبقا علي أنفاسها حتي تيقن من وفاتها قاصدًا من ذلك قتلها علي النحو المبين في التحقيقات.

حالة الطقس غدا السبت 4-1-2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في الفيوم

وتابع أمر الاحالة، أن المتهم الثاني اشتراك بطريق التحريض والاتفاق مع المتهم الأول علي قتل المجني عليها بأنه اتفق مع المتهم الأول بأن أعدا الخطة لتنفيذ جريمته بالاتفاق مع المتهم الأول، نظير إعطائه مبالغ مالية موهما إياه بأنه في إمكانه تهريبه خارج البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم أمر الإحالة بمحافظة الفيوم جنايات الفيوم سبق الإصرار شقيق المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار محافظة الفيوم محكمة جنايات مركز يوسف الصديق وكيل النيابة

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا السبت 4-1-2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في الفيوم

انتشال جثة مسن من مصرف البطس في الفيوم

مصرع وإصابة 8 عمال بحادثين متفرقين في الفيوم
ads

الأكثر قراءة

كنت متوقعة، أول تعليق من وزيرة الخارجية الألمانية على امتناع الشرع لمصافحتها (فيديو)

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة من شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

بعد سعادة اللاعب بالحديث عنه، فرانكفورت يرد على انتقال مرموش لمانشستر سيتي (فيديو)

كولر يبرر الهزيمة أمام شباب بلوزداد ويعلق على الهدف الكارثي في مرمى الشناوي

محمد الشناوي يتصدر الترند بعد الخطأ الكارثي أمام شباب بلوزداد (فيديو)

توقع "كورونا وحريق كاتدرائية نوتردام"، عراف يتنبأ بموعد الحرب العالمية الثالثة

زلزال جديد بقوة 5.8 درجة يهز إثيوبيا

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، التفاح بـ 40 جنيها والخوخ والكمثرى المستورد نار

منوعات

المزيد

توقع "كورونا وحريق كاتدرائية نوتردام"، عراف يتنبأ بموعد الحرب العالمية الثالثة

توقعات الأبراج اليوم السبت 4 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

العثور على مركبة فضائية تم رصدها في دولة خليجية (فيديو)

يبعد 165 كيلومتر عن العاصمة، إثيوبيا على موعد مع ثوران بركاني بمنطقة عفار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الجمعة 3-1-2025

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 3-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع سموحة.. الزمالك ضد المصري.. ليفربول أمام مانشستر يونايتد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 4 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 4 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية