تنفيذ 60 مشروعًا لمياه الشرب والصرف بالبحيرة خلال 2025

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة تحت رعاية القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة أن الجهود المبذولة تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات المواطنين، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشتهم في كافة القرى والمراكز.

حيث تعمل محافظة البحيرة على تنفيذ 60 مشروعًا في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بإجمالي استثمارات 5.342 مليار جنيه، حيث بلغت نسبة الإنجاز العامة 73%، ومن بين هذه المشروعات، هناك 42 مشروعًا جارٍ العمل عليها ومقرر الانتهاء منها خلال العام 2025، بتكلفة إجمالية 4.428 مليار جنيه.

حيث مشروعات مياه الشرب بمحافظة البحيرة هم محطة مياه شبراخيت بطاقة 68 ألف م³/يوم، بتكلفة 123 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 98%، وتغذية 44 قرية بمياه الشرب (استكمال شبكات): بتكلفة 100 مليون جنيه، مقرر نهوها في مارس 2025، وتوسعات مياه كفر الدوار بطاقة 43/86 ألف م³/يوم، بتكلفة 200 مليون جنيه، مقرر الانتهاء منها في مارس 2025، ومحطة مياه الرحمانية بطاقة 34 ألف م³/يوم، بتكلفة 150 مليون جنيه، مقرر إنهاؤها في ديسمبر 2025، ومشروعات الصرف الصحي منها مشروع صرف صحي إيتاي البارود وخط السيب النهائي بطاقة 15 ألف م³/يوم بتكلفة 95 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 99%، ومشروع صرف صحي بدر بطاقة 10 آلاف م³/يوم وشبكات ومحطات رفع وخطوط طرد بتكلفة 350 مليون جنيه ومقرر نهوها فى 6/2025 توسعات صرف صحي شبراخيت بطاقة 20 ألف م³/يوم. بتكلفة 200 مليون جنيه ومقرر نهوها فى 6/2025، توسعات صرف صحي كفر الدوار والمناطق المستجدة: كينج عثمان، راضي، طه، أنطونياس، واستكمال شبكات كفر الدوار البلد والوكيل بتكلفة 400 مليون ومقرر نهوها فى 12/2025

كما تضمنت المشاريع توسعات صرف صحي إدكو بطاقة 20/40 ألف م³/يوم بتكلفه 600 مليون ومقرر نهوها فى 6/2025، ومحطة معالجة صرف صحي المعركة بطاقة 10 آلاف م³/يوم بمركز بدر بتكلفة 250 مليون ومقرر نهوها فى 6/2025، ومشروع صرف صحي العزيمة بمركز بدر بتكلفة 45 مليونا ومقرر نهوها فى 6/2025، ومشروع صرف صحي التل الكبير بمركز بدر بتكلفة 35 مليون ومقرر نهوها فى 12/2025، ومشروع صرف صحي الكفاح بمركز بدر بتكلفة 40 مليون ومقرر نهوها فى 6/2025، ومشروع صرف صحي الفالوجا بمركز بدر بتكلفة 35 مليون ومقرر نهوها فى 12/2025، وصرف صحي سيدي غازي بمركز كفر الدوار بتكلفة 35 مليون بنسبة تنفيذ بلغت 99%، وصرف صحي أبو صمادة ولحمير وأبو وافية بالدلنجات بتكلفة 40 مليون وبنسبة تنفيذ بلغت 99%، وصرف صحي كوم دفشو بكفر الدوار بتكلفة 40 مليون وبنسبة تنفيذ 99%، وصرف صحي برج رشيد برشيد بتكلفة 100 مليون ومقرر نهوه فى 12 /2025.

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