التنمية المحلية: انطلاق 3 برامج تدريبية في الأسبوع الـ 23 من خطة مركز سقارة

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع الـ 23 من الخطة التدريبية للمحليات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام المالي الحالي 2024/2025 غدًا الأحد، حيث ينظم المركز عدد (3) برامج تدريبية، هي برنامج " تنمية مهارات العاملين بإدارات المخازن" للمديرين والعاملين بإدارات المخازن، وبتكليف رئاسى برنامج مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة للمديرين والعاملين بإدارات التخطيط على مستوى الوزارة والمحافظات والمراكز والمدن ويتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، إضافة إلى " الأسبوع الثاني والأخير من برنامج " تأهيل مديري مكاتب السادة قيادات المحافظات (مكين)، ويستفيد من هذه البرامج 100 متدرب من جميع المحافظات.

الخطة التدريبية للمحليات بمركز التنمية المحلية للتدريب

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الأسبوع الـ23 بـ مركز سقارة سيشهد أيضًا إجراء الاختبارات القبلية" pre test" للمرشحين للبرنامج التخصصي لتدريب المدربين TOT، ويبلغ إجمالى الذين سيتم اختبارهم ١٥٠ مرشحا من الوزارة والمحافظات، موضحة أهمية برنامج TOT والذي يسهم في تخريج عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية، ولتدريب العاملين لا مركزيًا في المحافظات فضلًا عن إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع إكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة.

إعداد جيل جديد من القيادات الشابة

ومن جانبه أكد الدكتور عصام الجوهرى مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة، أن المركز يولى أهمية كبيرة بدورة إعداد المدربين TOT، حيث يشهد تخريج 50 مدربا سنويًا، يكونون سفراء لنا فى محافظاتهم ويتم استغلالهم فى تدريب زملائهم، وبالتالى توسيع دائرة المعرفة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية لـ مركز سقارة ستركز على إعداد جيل جديد من القيادات الشابة يكون نواة لقيادات مميزة للمحليات تتميز بالجرأة والابتكار وتتصف بالوطنية والنزاهة وتكون قادرة على تحقيق طموحات المواطن وإحداث التغيير المنشود في الإدارة المحلية بما يمكنه من تبنى مفاهيم الإدارة الحديثة والقدرة على اتخاذ القرار، وتقديم الخدمات بشكل أفضل.

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