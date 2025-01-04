السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التنمية المحلية: انطلاق 3 برامج تدريبية في الأسبوع الـ 23 من خطة مركز سقارة

منال عوض وزيرة التنمية
منال عوض وزيرة التنمية المحلية

 أعلنت الدكتورة منال عوض  وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع الـ 23 من الخطة التدريبية للمحليات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام المالي الحالي 2024/2025 غدًا الأحد، حيث ينظم المركز عدد (3) برامج تدريبية، هي برنامج " تنمية مهارات العاملين بإدارات المخازن" للمديرين والعاملين بإدارات المخازن، وبتكليف رئاسى برنامج مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة  للمديرين والعاملين بإدارات التخطيط على مستوى الوزارة والمحافظات والمراكز والمدن ويتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، إضافة إلى " الأسبوع الثاني والأخير من برنامج " تأهيل مديري مكاتب السادة قيادات المحافظات (مكين)، ويستفيد من هذه البرامج 100 متدرب  من جميع المحافظات.

 

الخطة التدريبية للمحليات بمركز التنمية المحلية للتدريب

 وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الأسبوع الـ23 بـ مركز سقارة سيشهد أيضًا إجراء الاختبارات القبلية" pre test" للمرشحين للبرنامج التخصصي لتدريب المدربين TOT، ويبلغ إجمالى الذين سيتم اختبارهم  ١٥٠ مرشحا من الوزارة والمحافظات، موضحة أهمية برنامج TOT والذي يسهم  في تخريج عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية، ولتدريب العاملين لا مركزيًا في المحافظات فضلًا عن إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع إكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة.

 

إعداد جيل جديد من القيادات الشابة 

 ومن جانبه أكد الدكتور عصام الجوهرى مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة، أن المركز يولى أهمية كبيرة بدورة إعداد المدربين TOT، حيث يشهد تخريج 50 مدربا سنويًا، يكونون سفراء لنا فى محافظاتهم ويتم استغلالهم فى تدريب زملائهم، وبالتالى توسيع دائرة المعرفة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية لـ مركز سقارة ستركز على إعداد جيل جديد من القيادات الشابة  يكون نواة لقيادات مميزة للمحليات تتميز بالجرأة والابتكار وتتصف بالوطنية والنزاهة وتكون قادرة على تحقيق طموحات المواطن وإحداث التغيير المنشود في الإدارة المحلية بما يمكنه من تبنى مفاهيم الإدارة الحديثة والقدرة على اتخاذ القرار، وتقديم الخدمات بشكل أفضل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الخطة التدريبية للمحليات مركز التنمية المحلية للتدريب مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة

مواد متعلقة

وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ قنا موقف ملف التصالح في مخالفات البناء

التنمية المحلية في 2024..استقبال 9298 شكوى ضمن مبادرة صوتك مسموع.. حل 91 % من الشكاوى...1519 حملة تفتيش مفاجئة خلال العام..إحالة 453 موظفا للنيابة العامة

حصاد التنمية المحلية فى 2024.. بناء الإنسان أهم المحاور.. تعيين وتجديد الثقة لـ 292 قيادة محلية بالدواوين ومديريات الخدمات.. ترقية 88 عامل.. وتدريب 10437 موظف

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الجيزة مشروعات الخطة الاستثمارية

ads

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

يحذرهم من خطر داهم، توفيق عكاشة يوجه رسالة لدول الخليج بشأن أحمد الشرع

أقوى زلزال يضرب إثيوبيا خلال 10 سنوات، وخبير يحذر من تأثيره على سد النهضة

تصل إلى 130 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم السبت 4 يناير 2025

العنب "لمن يستطيع إليه سبيلا"، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 5-1-2025

أسعار السمك اليوم السبت 4 يناير 2025 (آخر تحديث)

الفتح السعودي يكشف حقيقة فسخ التعاقد مع جوميز

منوعات

المزيد

ارتفاع حصيلة إصابات الألعاب النارية في رأس السنة بالفلبين لـ 771 حالة

وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما

استطلاع: 34.6% من الشركات الألمانية تعتزم الاستثمار في حماية المناخ

أم تتبرع بكلية لنجلها لإنقاذ حياته بعد إصابته بفشل كلوى مزمن (فيديو )

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في الأسوق اليوم السبت

سعر القصدير في الأسوق اليوم السبت

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت؟

المزيد

انفوجراف

قبل مباراة نهائي خليجي 26.. تاريخ مواجهات البحرين وعمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين وقول حرمًا بعد الصلاة

حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر فى شهر رجب.. الإفتاء تجيب

ما هي المساكن الطيبة في الجنة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية