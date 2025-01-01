التنمية المحلية في 2024..استقبال 9298 شكوى ضمن مبادرة صوتك مسموع.. حل 91 % من الشكاوى...1519 حملة تفتيش مفاجئة خلال العام..إحالة 453 موظفا للنيابة العامة

تصدت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 بكل قوة وحسم لمظاهر الفساد بالإدارة المحلية عبر قطاع التفتيش والرقابة، وكذا الاستجابة لشكاوي المواطنين والعمل على حلها بصورة سريعة عبر مبادرة " صوتك مسموع " وقطاع خدمة المواطنين بالوزارة.



أكدت وزارة التنمية المحلية أن خدمة المواطنين على أبرز أولوياتها،حيث تعمل الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة على التواصل المستمر مع جميع المواطنين بمختلف المحافظات وتلقى وحل شكواهم من خلال آليتين هما منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء ومبادرة " صوتك مسموع " التي أطلقتها الوزارة منذ آخر أكتوبر 2028، حيث تعمل المبادرة في 5 أنواع رئيسية من الشكاوي وهى البناء المخالف والتعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات والاشغالات وتقديم المقترحات حيث تتلقى شكاوي المواطنين عبر قنوات غير تقليدية للتواصل السريع والرد على استفسارات المواطنين.

شكاوى بوابة الشكاوي الحكومية

وخلال عام 2024 ورد إلى الوزارة منذ أول يناير وحتى نهاية ديسمبر 2826 شكوي تم إدخالها على بوابة الشكاوي الحكومية وحلها بالتنسيق مع المحافظات، كما ورد إلى الوزارة بالبوابة عدد 71 شكوي خاصة بقطاعات الوزارة وتم حلها بنسبة 100 %.

وحول مبادرة " صوتك مسموع " تم تشكيل فريق عمل بالوزارة وفرق عمل بالمحافظات للتواصل بصورة مستمرة على مدار اليوم وحل جميع الشكاوي، حيث بلغ عدد الرسائل التي وردت إلى المبادرة خلال عام 2024 عدد 81903 رسالة تضمنت عدد 9298 شكوى تم الرد على 8465 شكوى منها نسبة 91 % وجارى حل 833 شكوى.



عوض تؤكد التصدي لأى مخالفات بالمحليات

و أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الوزارة قدمت كل الدعم المطلوب للقطاع للقيام بالمهام المكلف بها للتصدي ومكافحة الفساد بالمحليات خاصة بعد منح بعض العاملين بالقطاع صفة مأموري الضبط القضائي خلال 2024.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن قطاع التفتيش يقوم بالفحص والمتابعة والتفتيش لعدد من الملفات الحيوية ومن بينها تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في التوقيتات الزمنية المحددة لها وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة ومتابعة عمل الإدارات الهندسية والمسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العــمراني.

كما قام القطاع بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء ومدي قيام رئاسة الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الدراسات المطلوبة لتنفيذ تلك القرارات وفرض هيبة الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها ومتابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود والتفتيش المالي والإداري وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية.

التنمية المحلية: فحص شكاوى المواطنين



وتم فحص القطاع شكاوى المواطنين ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة بعض التكليفات الرئاسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات المهمة وكذا متابعة تطبيق قانون المحال العامة رقم (154) لسنة 2019 ومعوقاته داخل محافظات الجمهورية للوقف على ما تم إنجازه من طلبات وما يشمله التصالح على تغيير النشاط.

وفي هذا السياق قام القطاع بعدد (1519) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ) على عدد (27) محافظة هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، مطروح، الدقهلية، الغربية، المنيا، بني سويف، سوهاج، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ، السويس، بورسعيد) حيث تم التفتيش على بعض الأحياء والوحدات المحلية خلال عام 2024.

كما قام القطاع بفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (400) شكوى لتشمل (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الاشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية) بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.



إحالة المخالفين للنيابة العامة والشئون القانونية



وأشارت الدكتورة منال عوض أن الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والرقابة خلال عام 2024 أسـفرت عن إحـالة عدد (1913) إحالة للنيابات المخـتصة والشئون القانونية، منهاعدد (453) إحالة للنيابة العامة، وعدد(1047) إحالة للنيابة الادارية، وعدد (407) إحالة للشئون القانونية .

وحول أهم مستهدفات قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال عام 2025 للتفتيش المفاجئ والمخطط على بعض الوحدات المحلية بمحافظات الجمهورية.. أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن استهداف القطاع المرور على عدد 24 محافظة خلال عام 2025 بالإضافة إلى ما يستجد من تكليفات دورية، حيث سيتم المرور المخطط والمفاجئ ومتابعة شكاوي المواطنين لتحقيق رضاهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.