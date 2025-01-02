الخميس 02 يناير 2025
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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ قنا موقف ملف التصالح في مخالفات البناء

منال عوض خلال المناقشة
منال عوض خلال المناقشة
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عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس اجتماعًا مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل والمشروعات الجاري تنفيذها في نطاق المحافظة.

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مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي بقنا

وفى بداية اللقاء استعرضت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ قنا الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 224/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والالتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين من أبناء المحافظة فى كافة المدن والمراكز، مؤكدة على أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الحليم أنه يعقد لقاءات دورية مع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والإدارات ومديريات الخدمات للوقوف على معدلات الإنجاز بكافة المشروعات لإزالة أى عقبات وتذليل أى معوقات أولًا بأول والالتزام بالمواصفات المحددة والجدول الزمنى للتنفيذ.

وحرصت الدكتورة منال عوض خلال اللقاء على متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع مجلس المحافظين الأخير بالتوسع فى إقامة أسواق " اليوم الواحد " بجميع المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات لخدمة المواطنين فى مختلف المناطق مع استمرارها لمدة يومين وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة، من خلال مبادرات متنوعة تشمل المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة بهدف ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مبادرة " أسواق اليوم الواحد" حققت نجاحًا كبيرًا على أرض مختلف المحافظات وتشهد إقبالًا من المواطنين وتعد من المبادرات الرائدة التي تتعاون فيها الدولة مع القطاع الخاص لتحقيق التوازن فى الأسعار وضمان توافر جميع السلع من المنتجين إلى المستهلكين وتقليل الحلقات الوسيطة والعمل على زيادة المعروض من السلع بما يساهم فى استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق بالمحافظات.

وقال الدكتور خالد عبد الحليم أن المحافظة تتعاون مع وزارة التموين وأصحاب السلاسل والمحال التجارية وشركات تجارة الجملة لافتتاح وإقامة مبادرة " سوق اليوم الواحد " بمختلف المراكز والمدن على أرض محافظة قنا لتوفير احتياجات المواطنين اليومية حيث تضم تلك الأسواق مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، تشمل الخضروات، الفاكهة، اللحوم الطازجة والمجمدة، الدواجن، منتجات الألبان، البقوليات، الزيوت، ومنتجات الصناعات الغذائية والمخبوزات، بتخفيضات تتراوح بين 25% و30% مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى.

تسهيلات جديدة، وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ قنا موقف ملف التصالح في مخالفات البناء 

واختتمت وزيرة التنمية المحلية اجتماعها مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لملف التصالح على بعض مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة وذلك بعد أن شهدت الفترة الأخيرة إطلاق مجموعة من التيسيرات والتسهيلات على المواطنين خلال تطبيق القانون الجديد للتصالح بالتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة بالدولة  .

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أسواق اليوم الواحد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية منال عوض وزيرة التنمية المحلية

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