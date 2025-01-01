حصاد التنمية المحلية فى 2024.. بناء الإنسان أهم المحاور.. تعيين وتجديد الثقة لـ 292 قيادة محلية بالدواوين ومديريات الخدمات.. ترقية 88 عامل.. وتدريب 10437 موظف

سعت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 إلى ضخ دماء جديدة في عروق الإدارة المحلية في كافة الدرجات الوظيفية من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والسكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين.

كما تم إصدار أكبر حركة تغييرات في تاريخ الإدارة المحلية، واهتمت وزارة التنمية المحلية بملف الاستثمار في البشر وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالوزارة والمحافظات وإيجاد صف ثانى من القيادات لتولى المسئولية.



وتابعت الوزارة خلال عام 2024 منظومة القيادات بالمحافظات (قيادات إدارة محلية –قيادات دوواوين ومديريات) بالتنسيق مع الجهات المعنية وقطاع التفتيش والمتابعة، ولدعم منظومة القيادات تم الإعداد والتنفيذ والانتهاء من الاعلان رقم (3) لسنة 2023 لعدد 91 قيادة محلية (سكرتيرى عموم وعموم مساعدين ورؤساء مراكز ومدن وأحياء) واصدار حركة تنقلات تضمنت نقل وتعيين 22 قيادة سكرتير عموم ومساعدين بالمحافظات وكذا تعيين وتجديد الثقة لعدد 292 قيادة محلية بالدواوين ومديريات الخدمات.

وتم إصدار أكبر حركة للمحليات فى تاريخ الوزارة بعدد 184 قيادة (سكرتيرى عموم وعموم مساعد رؤساء مراكز ومدن وأحياء) وكذا تعيين وتجديد لقيادات محلية بالدواوين ومديريات الخدمات.



تم البدء فى الاعلان رقم (2) لسنة 2024 فى 10 ديسمبر 2024 لعدد 136 قيادة محلية (سكرتيرى عموم وعموم مساعد رؤساء مراكز ومدن وأحياء).

ومن المتوقع الانتهاء من اجراءات تعيين عدد 136 قيادة فى الربع الأول من 2025 بعد الانتهاء من فحص الملفات واجراء الاختبارات اللازمة والانتهاء من المقابلات وأعمال التدريب.



منظومة التدريب وتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أنه فى ضوء الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية لبناء وتطوير قدرات رأس المال البشري والذي يضمن دعمهم بكافة سبل التطوير المهني والوظيفى وصولًا لتحقيق أهم محاور رؤية مصر 2030 في بناء وإعداد جهاز إدارى كفء وفعال يؤدي عمله بكفاءة وفعالية ويلتقي مع تطلعات المواطن في الخدمات المقدمة، تم دعم خطط التدريب وبناء القدرات للعاملين لديها بإعتبارهم أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري بالوزارة والمحافظات، مما يسهم في إحداث تغيير نوعي وملموس في مستوى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة.



منال عوض تكشف محور بناء الانسان المصرى بالمحليات

وأشارت منال عوض إلى رؤية القيادة السياسية فى محور بناء الانسان المصرى بالمحليات من خلال مركز التنمية المحية بسقارة الذراع التدريبي للوزارة لتلبيةً للإحتياجات الواردة من المحافظات وبناء على التنوع والتدرج الوظيفي والمسارات الوظيفية للعاملين ومتطلباتهم من التدريب والتأهيل لرفع الكفاءة في العمل دعمًا لإصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر قيم ومعايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وتطوير المهارات السلوكية الوظيفية.

وقالت إنه تم تنفيذ 3 محاور وهى أولًا: الإجراءات المنفذة في خطة التطوير وهو المحور الاستراتيجى،حيث تم الانتهاء من تقرير تحليل الوضع الحالى لمركز التنمية المحلية بسقارة وإعداد خطة إستراتيجية تشمل أهداف حيوية واضحة قابلة للقياس ومؤشرات أداء لرفع كفاءة التدريب والتاهيل بالمركز وتحديث واعتماد اللائحة التنفيذية للمركز مع إجراء تعديلات جوهرية تساهم في تعزيز عمل المركز واستقطاب الكوادر التدريبية الكفئة وتعديل بعض إجراءات تبسيط العمل الإدارية والمالية الأمر الذي ينعكس إيجابيًّا على إنتظام العمل ووضع آليات تحفيز تشجع على مزيد من الجهود في المرحلة المقبلة.



كما تم تفعيل التعاون مع الشريك الإستراتيجي ( الاكاديمية الوطنية للتدريب ) وتم انشاء الهوية البصرية لمركز التنمية المحلية بسقارة بالكامل مع إستلام عدد 2 نماذج لحقائب تدريبية وهيكل تنظيمي وبطاقات وصف وظيفي محدثة للمركز وتم الاتفاق مع مركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصرى لتصميم برامج تجريب واخراج اوراق سياسات بالتعاون مع مشروع منتدى السياسات العامة وسيتم تفعيل برتوكول التعاون مع معهد التخطيط القومى فى مجال الاستشارات والحقائب التدريبية والمدربين وتم الاتفاق على برتوكول تعاون مع المجلس الوطنى للتدريب فى مجال التدريب بالمحافظات والتدريب الرقمى.

وفيما يخص المحور الثانى الخاص بالإجراءات المنفذة في خطة التطوير ( المحور الفني )

أتمتة وتطوير نماذج العمل بالمركز.

تطوير نماذج استقبال رقمية للترشيحات الإسبوعية

و تم تطوير نماذج استقبال رقمية للترشيحات الإسبوعية من المحافظات وتطوير نماذج التقييم رقمية ( قبلي – بعدي ) للبرامج عبر نماذج جوجل المجانية وتطوير نماذج رقمية استطلاعات الرأي للعملية التدريبية (مدرب ومتدرب ومحتوى) وتطوير نموذج رقمى لمناقشة وتقييمات المشروعات للمتدربين قادة المستقبل.

كما تم تطوير منهجية جديدة تتناسب مع التدريب بالادارة المحلية الجماهيرية تعتمد على مزيج من نقل الخبرات العملية والمحتوى المهاري والسلوكي بنسبة 70% وتقليل جانب المفاهيم والنظرى الى 30% للمتدربين، كما تم تصميم مقترح تقييم سيكومتري ( بروفايل سلوكي ) للمتدربين في البرامج القيادية ( إعداد القادة – القيادات النسائية ) .



وحول إحصائيات التدريب خلال الفترة من يناير 2024 وحتى نهاية ديسمبر 2024 بلغ عدد المتدربين والمستفيدين من البرامج التدريبية في مركز سقارة حوالى 10437 من الوزارة والمحافظات من خلال 162 برنامج تدريبي.

كما شهد عام 2024 الاحتفال بمرور 40 عامًا على تأسيس مركز سقارة للتدريب وكذا إطلاق الخطة الاستراتيجية للتطوير والتدريب والتحول الرقمى للمركز.

وتم اعتماد بطاقات الوصف الوظيفى وتوفير منح تدريبية بالخارج وانتهت الوزارة من خلال الإدارة المركزية للموارد البشرية من اعتماد كافة بطاقات الوصف الوظيفى بمجموعة الوظائف التخصصية بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية الهيكل الوظيفى لعدد 58 وظيفة بالمستويات الوظيفية المختلفة ( 4 ممتاز – 11 عالية 43 مدير عام ).

كما تم توفير عدد من الدورات التدريبية والمنح خلال عام 2024 في أكاديمية ناصر العسكرية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والجامعة الأمريكية بالقاهرة لإجمالى 109 متدرب ن الوزارة و27 متدرب من المحافظات، كما تم توفير منح تدريبية بالخارج إلى كل من تايلاند وكوريا الجنوبية والصين والامارات والكويت لحوالي 206 متدرب من الوزارة والمحافظات



وحرصًا من وزيرة التنمية المحلية على دعم المتميزين عمليًّا من أبناء الوزارة تم دعم 2 من العاملين بقيمة تتراوح ين 50 % إلى 75 % من قيمة تكاليف دراسة الدكتوراة في إدارة الأعمال وهندسة البرمجيات، كما تم الإعلان عن 17 وظيفية قيادية شاغرة بالوزارة في الإعلان رقم 1 لسنة 2024 وتم اجراء الاختبارات لشغل تلك الوظائف بمركز تقييم القدرات والمسابقات الالكتروني بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وجاري الاعداد والتجهيز للمقابلات الشخصية مع المتقدمين تمهيدًا لإصدار قرارات التعيين لشغل تلك الوظائف.

واعتمدت وزيرة التنمية المحلية قرار ترقية عدد 88 ومنح حافز لعدد 49 من العاملين بالوزارة.

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