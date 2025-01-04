وكيل الوزارة يتابع امتحانات التقييمات لطلاب المرحلة الابتدائية بالبحيرة

اكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة،على ضرورة الالتزام بضوابط امتحانات الفصل الدراسى الأول كما شدد على مديرى مدارس التعليم الابتدائي بالالتزام بتفعيل القرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة بمرحلة التعليم الابتدائي وجدول الامتحانات المقرر اعتبارا من ١١/ ١ / ٢٠٢٥ حتى ١٦/ ١/ ٢٠٢٥

استئناف امتحانات التقييمات لطلاب الصفين الاول والثانى الابتدائي

جاء ذلك خلال متابعة وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة اليوم استئناف امتحانات التقييمات لطلاب الصفين الاول والثانى الابتدائي، حيث اكد على انهاء تقييمات مبدئية ويعقد التقييم التحريرى من خلال المدرسة خلال اليوم الدراسى تحت الاشراف الكامل لموجهى الصفوف الاولى،مشيرا الى انه من المقرر يتم تقييم تلاميذ الصفين الاول والثانى الابتدائى فى المواد الاتية ( اللغة العربية _ الرياضيات _ التربية الدينية _ اللغة الانجليزية _ متعدد التخصصات ) وتتم التقييمات خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسى بمعدل كل يوم مادة

الامتحانات تجرى وفقا للضوابط المحددة

أشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، الي ان الامتحانات تجرى وفقا للضوابط المحددة، ويتم تحفيز التلاميذ على تحسين ادائهم من خلال استخدام انماط تحفيزية مناسبة لهذة المرحلة العمرية، ويتم احاطة أولياء الأمور بنتائج تلك التقييمات حرصا على تكامل الادوار فى دعم متابعة التلاميذ

امتحانات الصفين الاول والثانى الثانوى

وفى ذات السياق تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، امتحانات الصفين الاول والثانى الثانوى فى المواد التي لا تضاف للمجموع حيث اكد على ان الامتحانات تسير بشكل جيد فى ظل التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالادارات التعليمية للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة موجها بالعمل على توفير كافة الاجواء المناسبة لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر وبالشكل الذى يليق بتعليم البحيرة

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