حصاد محلية أرمنت في الأقصر خلال عام 2024

كشف العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، عن العديد من الإنجازات التى شهدها المركز خلال عام 2024، والتى تمثلت فى العديد من القطاعات والتى تخدم فى الأساس مواطنى المركز بما يعم عليهم بالرخاء والازدهار.

إنجازات مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر

وأضاف أنه في قطاع رصف الطرق، تم الانتهاء من رصف طريق أرمنت الحيط - أرمنت الوابورات من الناحية اليسرى عند مجمع محاكم أرمنت حتى كوبرى زنين بطول 3 كم، كما تم الانتهاء من رصف طريق مدخل مدينة أرمنت من ناحية ترعة أصفون حتى مصنع سكر أرمنت بطول ٣,٥ كم.



وجار أعمال رصف طریق أرمنت الحيط - أرمنت الوابورات من الناحية اليمنى من مجمع محاكم أرمنت حتى كوبرى عيوشة بأرمنت الحيط بطول 4 كم، مضيفا أنه جار رصف طريق حاجر أرمنت الحيط بقرية السلام من عند البنزينة حتى المفارق بطول ٤ كم، وجار رصف طريق أرمنت الديمقراط بطول ٧ كم، وتم الانتهاء من مسافة 1 كم من الطريق.



وفي قطاع التجميل تم تطوير كورنيش النيل وحديقة مارينا الملحقة بالكورنيش بمدينة أرمنت الوابورات بطول ١,٦٥ كم، تحت إشراف وتنفيذ الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر.



وفي قطاع تدعيم المجتمعات المحلية تم تجهيز المجمعات الخدمات بقرى "حياة كريمة" في السلام - الرياينة – الرزيقات - المحاميد) وتزويدها بعدد من التكييفات وماكينات التصوير والطباعة والناسخ الضوئي لكل مجمع خدمات وتم تشغيلهم.



وفي قطاع الكهرباء تم شراء معدات إنارة وهي عبارة عن كشافات ومستلزمات تشغيل وتم تدعيم مركز أرمنت بعدد من المحولات لرفع كفاءة الطرق وكذا تم رفع التعارضات من أعلى المناطق السكنية.

وفي قطاع تحسين البيئة، تم استكمال تطوير مجزر أرمنت الكائن بحاجر أرمنت الحيط (قرية السلام) بتكلفة إجمالية 22 مليون جنيه.

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