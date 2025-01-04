الأقصر تبحث الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة

ترأس الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا في الأقصر، الاجتماع الأسبوعي للتنسيق ومناقشة آخر مستجدات مشروعات المرافق ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز إسنا، وذلك بحضور المهندسة صباح منصور نائب رئيس المركز، والمهندس ضاحى عبده مدير التخطيط بالمركز ومسئولى كل من شركة المياه والصرف الصحي، وشركة الغاز، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الاتصالات، وشركة الكهرباء، ومسئول جهاز التعمير للمشروعات.

مشروع حياة كريمة بالأقصر

ناقش خلال الاجتماع، نسب التنفيذ والمعوقات التى تخص جميع المرافق ومحاولة إيجاد حلول لها، وفي ختام الاجتماع وجه رئيس المركز، مسئولى جهاز التعمير بالتنسيق مع مسئول دار الهندسة للإسراع فى إنهاء الملاحظات والعمل على تسليم مركز شباب النمسا حتى يتم الانتهاء من تسليم جميع مراكز الشباب على مستوى مركز إسنا.

كما أكد على مسئولى الطرق والكبارى (المنطقة الثامنة) بضرورة الإسراع فى إجراءات البدء فى ترميم الأجزاء المحفورة على الطريق الزراعي الشرقي السريع بداية من قرية الكلابية وحتى قرية الشغب.

وجه أيضا رئيس المركز، مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ خطوط الانحدار بقرية زرنيخ، كما وجه مسئولى الصرف الصحى ومسئولى الكهرباء ومسئولى الاتصالات بضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالشوارع الجاهزة للرصف بقرى الحلة والنمسا والقرايا والعضايمة حتى يتمكن جهاز التعمير من البدء فى تنفيذ أعمال الرصف.

جاء ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية حياة كريمة، وبناء على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بقري مبادرة "حياة كريمة".

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