محافظ الأقصر يلتقي المواطنين بعد صلاة الجمعة ويطالبهم بالتكاتف لحماية الوطن (صور)

أدى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، شعائر صلاة الجمعة بمسجد السيد يوسف بمنطقة الكرنك بمدينة الأقصر، وذلك بحضور كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وأحمد وزيري سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام الشيمي سكرتير مساعد المحافظة، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر.

وعقب انتهاء شعائر الصلاة، وجه محافظ الأقصر كلمته للمواطنين حيث أشار إلى أن الأوضاع الإقليمية الحالية تستوجب تكاتف جميع أبناء الوطن لمواصلة النهوض به وحمايته من أي تهديدات، وضمان الحفاظ على مكتسباته وجنى ثمار التنمية من خلال توفير الأمن والاستقرار.

والتقى المحافظ بعدد من الأهالي واستمع إلى مطالبهم، التي وعد بالعمل على تلبيتها في أسرع وقت ممكن، في إطار القانون والإمكانيات المتاحة.

محافظ الأقصر يتابع أعمال تطوير ساحة مسجد السيد يوسف

وتفقد "عماره" أعمال التطوير التي تجرى على قدم وساق بساحة مسجد السيد يوسف، حيث تم عمل مظلات جديدة لحماية المصلين من أشعة الشمس، لتشمل بذلك معظم أنحاء الساحة التي تقام بها الصلاة في المواسم والأعياد.

محافظ الأقصر يعلن تغيير الأرضيات وزيادة كشافات الإضاءة وإقامة سور حول الساحة

كما شملت أعمال التطوير، تغيير أرضيات الساحة بالكامل لتصبح من الجرانيت، وتم عمل مجاري لتصريف مياه الأمطار، وإضافة كشافات إضاءة للساحة، وإقامة سور حول الساحة بما يتلاءم مع طابع الهوية البصرية المميز لمدينة الأقصر.

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