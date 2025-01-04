السبت 04 يناير 2025
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مديرية الشباب والرياضة بالأقصر تعلن حصاد إنجازاتها فى 2024

مديرية الشباب والرياضة
مديرية الشباب والرياضة

 قال صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، إنه خلال عام 2024 تم اختيار مدينة الأقصر عاصمة للثقافة الرياضية العربية، كما تم تنظيم بطولة الأقصر للثقافة الرياضية في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2024.

 وعلى هامش البطولة تم إطلاق شعلة دوري الشركات الرياضي والذي نظمه الاتحاد المصري للشركاتّ، وتنظيم منتدى الشباب العربي الأوروبي بالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارة الشباب والرياضة خلال شهر أكتوبر 2024، والبطولة العربية الافريقية لسباقات الهجن خلال شهر ديسمبر 2024.

 

فعاليات الشباب والرياضة في الأقصر 

 وأضاف أنه تم تنظيم ماراثون الأقصر الدولي النسخة الـ 31 بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من 42 دولة، واستقبال سفينة الشباب العربي، ودوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية، ودوري الألعاب المدرسية لتلاميذ المدارس الرياضية، والاحتفال بيوم اليتيم "لأنهم يستحقون الحياة"، والاحتفال باليوم العالمي لليوجا، واليوم العالمي للدراجات، ومبادرة "أحسن صاحب" لقادرون باختلاف، والمشاركة في مؤتمر تنمية الرياضة الشعبية، والاحتفال باليوم العربي للمسنين، والمبادرة القومية للياقة البدنية للأفراد ذوي الإعاقة، واللقاء الختامي لمشروع المدارس الرياضية للبنين. 


وأكد أنه تم تجهيز وحدة الطب الرياضي بحمام السباحة الأوليمبي الجديد بالأقصر للافتتاح، لتكون وحدة الطب الرياضي الوحيدة على مستوى جنوب الصعيد.
كما تم استلام صالة أنشطة بنادي الإرادة والتحدي، وسور مركز شباب المدامود بحري  خلال الخطة الاستثمارية الحالية. 


وأشار إلى أنه جرى رفع كفاءة المبنى الإداري لمركز شباب نجع الخطباء، ورفع كفاءة صالة الأنشطة بمركز شباب طيبة العوامية، ورفع كفاءة المبنى الإداري لمركز شباب الجوايدة.


فيما تم تطوير ورفع كفاءة الملعب الخماسي في مراكز شباب أبو سعيد شرق، ومركز شباب الدير، ومركز شباب الزينية قبلي، ومركز شباب الحاج نصر، ومركز شباب بدران ومركز شباب الرضوانية، ومركز شباب المدامود قبلي، ومركز شباب الندافين.

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