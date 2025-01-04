السبت 04 يناير 2025
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رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)

امتحانات الجامعات
امتحانات الجامعات

 شهدت جامعة طيبة التكنولوجية، برئاسة الدكتور عادل زين الدين، اليوم السبت، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025، وسط إجراءات واستعدادات مكثفة من إدارة الجامعة.

 

امتحانات جامعة طيبة التكنولوجية 

 وأجرى رئيس الجامعة، جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات في مختلف اللجان الامتحانية، يرافقه الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

 

وخلال الجولة، اطمأن رئيس الجامعة على سير الامتحانات وانتظامها، وأجرى حوارات ودية مع عدد من الطلاب للتعرف على آرائهم حول صعوبة الامتحانات وتوافر كافة المستلزمات اللازمة لهم، كما استمع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم لتطوير العملية الامتحانية في المستقبل.

 

وأكد الدكتور عادل زين الدين أن الجامعة اتخذت التدابير اللازمة لضمان سير الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، مشيرًا إلى توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى تفعيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى أو استفسارات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وحلها فورًا.

 

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة وضعت خطة زمنية دقيقة لسير الامتحانات، وتم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بشكل عادل، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.

 

يشار إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025، انطلقت اليوم وتستمر حتى يوم 23 من شهر يناير الجاري.

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