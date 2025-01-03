استخراج لمبة ريموت من القصبة الهوائية لطفل في مستشفى بنها التخصصي للأطفال

تمكن فريق طبي بمستشفى بنها التخصصي للأطفال من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بعدما ابتلع لمبة ريموت، مما تسبب في عدم استطاعته التنفس وسد مجرى الهواء، حيث جرى للتدخل الجراحى السريع واستخراج الجسم الغريب وتماثل المريض للشفاء.

كشف بيان من مستشفى بنها التخصصي للأطفال أنه استقبل طفل 10 سنوات يعاني من عدم القدرة على التنفس، حيث أكد ولي أمر الطفل أنه تنقل بين العديد من مستشفيات القاهرة لإنقاذ طفله فتم توجيهه إلى مستشفى الأطفال التخصصى ببنها، حيث ابتلع الطفل لمبة ريموت كنترول استقرت بالقصبة الهوائية.

أوضح الدكتور الدكتور محمود البرنس عباس مدير عام المستشفى أنه على الفور تم عمل الإشاعات اللازمة وتجهيز الحالة ودخولها إلى غرفة العمليات، وتم استخراج اللمبه بواسطة منظار القصبة الهوائية تحت إشراف فريق طبى متخصص على مستوى عالى، تكون من الدكتور محمد محمد متولي استشاري جراحة الأطفال ونائب مدير المستشفى والدكتور محمد سعده استشاري جراحة الأطفال والدكتور عمرو عبدالملك أخصائي جراحة الأطفال

الأطباء يحيى حمزة وأحمد درباشى.

وأضاف مدير المستشفى أنه جرى إجراء الجراحة وخرج الطفلة بصحة جيدة وتقدم ولى أمر الطفل بكل الشكر والعرفان إلى الفريق الطبى والمستسفى فردا فردا على سرعة الاستجابة لشكواه وإسعاف نجله.

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