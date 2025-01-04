الثقافة المفقودة في الأندية.. ومبادرة تفانين رائدة!

الأندية تضم أعدادا هائلة من المواطنين، فماذا تقدم لهم إدارات الأندية؟ في الماضي كان في نادي الزمالك رائد الإعلام الكبير جلال معوض ومعه الرائد الإعلامي كامل البيطار، كان النشاط الاجتماعي يقدم للأعضاء نشاطا ثقافيا راقيا، يكفي أن نعرف أن فيلم الرسالة العالمي بطولة أنتوني كوين ونجوم العالم، أول مرة عرض في مصر كان في نادي الزمالك، بالرغم من منعه من العرض في دور العرض فى معظم الدول العربية منها مصر..

تم عرض الفيلم في نادي الزمالك وشاهده بلا مبالغة عدة الآف خلال أيام، وجاء الشاعر الكبير عبدالفتاح مصطفى إن لم تخن الذاكرة لمشاهدة الفيلم، في نفس التوقيت كان الكاتب الصحفي عبد الفضيل طه المتعدد المواهب يتبنى عددا من المواهب الشابة في المسرح والموسيقى منهم محسن محيي الدين، عبد الله محمود، أحمد سلامة..الخ كان يسير بهم في النادي كأنهم أبناؤه..

وفي النادي الأهلي كان هناك الإعلامي النابه حمدي الكنيسي يقوم بدور مهم كذلك، وقبل هذا قدم مركز شباب الجزيرة الفنانين نور الشريف ونبيل الحلفاوى وغيرهما، إذن فالنشاط الثقافي لا يقل أهمية عن النشاط الرياضي، لآن بناء المجتمعات يحتاج إلى الاثنين معا، ولا يمكن أن تتقدم المجتمعات والأمم إلا بالاثنين معا، كلاهما يكمل الآخر..

ومن هذا المنطلق كان ملتقى تفانين الدولي، بقيادة فنانة نشطة وواعية لديها طموح تجاه بناء الشخصية المصرية، إنها الفنانة نهى محفوظ المخرجة بالتليفزيون والفنانة التشكيلية، التي قامت بعمل عدة معارض جماعية، من القاهرة والمحافظات، ومن عدة دول عربية سوريا والسودان والعراق، وأيضا فنانين من اليابان..

بهذه المجموعة بدأت في جمعية محبى الفنون الجميلة أعرق المواقع الثقافية في مصر (102) سنة، ثم انطلقت إلى متحف المركبات الملكية لتلقي الضوء على جزء من تاريخنا المهمل، والأسبوع الماضي أقامت معرضا للفن التشكيلي في نادي الزمالك.. الذي رحب بالمعرض الذى يقام لأول مرة في النادي.

وما قدمه ملتقى تفانين ليس مجرد عرض عدد من الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية، حيث افتتحه نقيب التشكيليين الفنان طارق الكومى، والفنانة الكبيرة إيمان أسامة، وجاءت السفيرة الراقية مشيرة خطاب لزيارة المعرض ودعم جهود الفنانين والفنانات..

بالإضافة إلى هذا أقام ملتقى تفانين الدولى أربع ور؛ اثنتين للأطفال، واثنتين للكبار شارك في إحداها الفنان الأول لرسم البورترية والورش الفنان الكبير خالد السماحي، بالإضافة إلى استضافة كل من الفنان الكبيرالمخرج محمد فاضل، والخبير الاستراتيجي الدكتور سعد الزنط، للحوار مع الفنانين وأعضاء النادي حول الوعي ودور الفن..

وفي الختام كان حفل توزيع الجوائز التقديرية والتشجيعية من ملتقى تفانين، الذي تسبب في حالة من البهجة والنشاط، الذي يعد البداية حيث سينتقل إلى الأندية الأخرى تباعا، ونجاح معرض الزمالك جعل الدكتور يحيى حسن يطلب من ملتقى تفانين عمل معرض آخر..

ولا بد من الإشارة إلى أن ملتقى تفانين قدم كارنية عضوية للفنانين، الذي سيحمل العديد من المزايا للفنان، منها تخفيض خمسين في المائة في كل ورش الفنان خالد السماحى، بالإضافة إلى مميزات أخري، إلا أن ملتقى تفانين أعلن على لسان رئيسته الفنان نهى محفوظ البدء بعمل موسوعة تفانين للفنانين الأعضاء في الملتقى، والمفاجآت ستتوالى.

من هنا لا بد على الأندية الرياضية الإهتمام بالانشطة الثقافية، فهي أحد أهم عناصر بناء الإنسان المصرى لخلق مستقبل أفضل وأكثر تقدما ورقيا!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.