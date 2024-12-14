لم أستيقظ حتى الآن، ولا أريد أن أستيقظ، نعم.. أتمنى ألا أستيقظ من نومى، فتحت عينى على حلم شديد الواقعية، حلم الوحدة العربية، حلم لم يكن خيالا، ولكنه كان حلما في المتناول لو كانت هناك إرادة جمعية من الدول لموجهة خطط الأعداء من الداخل والخارج..

كنا نغنى للغد البسام الذى يحمل لنا تحقيق كل الطموحات، حتى بعد تآمر بعض الدول على مصر في نكسة 67، وبالرغم من هذا، إلا إننى لم أفقد الأمل، لم أفقد ثقتى في قيادتى ولو لبرهة، فخلال ساعات خسرت الدول العربية سيناء والجولان والضفة الغربية..

ومع أن الكارثة كانت بمثابة سقوط لأحلام الزعيم جمال عبدالناصر، إلا أن مصر لم تفقد إرادتها وثقتها في القوات المسلحة، بل قامت مصر بجمع الدول العربية من جديد في أهم وأعظم مؤتمر قمة عربى في الخرطوم في أكتوبر من نفس العام..

وكان هذا المؤتمر هو عودة اللحمة بين الدول العربية، وتم الإتفاق على دعم دول المواجهة، وتم رفع شعار "لا صلح.. ولا تفاوض.. ولا إعتراف بإسرائيل"، وخلقت أجواء مصالحة عربية جدية مع الدول العربية.

أريد أن أشير إلى أن ما حدث فى يونيه كان زلزالا عنيفا هز العالم وليس العرب فقط، وبالرغم من هذا الزلزال إلا إننى كنت على يقين ومتمسك بالحلم العروبى، وكانت القضية الفلسطينية هى قضية كل العرب، نعم كل العرب شعوبا وإعلاما وحكاما..

ولكن بعد إنتصار اكتوبر تراجعت بعض الافكار، وجاءت كامب ديفيد لتصبح مصر في مواجهة كل العرب وليس الكيان الصهيونى، وعندما تحسنت العلاقة بين العرب ومصر، جاء غزو العراق للكويت لتقصم ظهر العرب، وتوالت المصائب من إحتلال الامريكان للعراق، وتطاحن اليمنين، ونشاط حزب الله..ألخ.

وجاء طوفان الأقصى، وكان طوفان الأمل، وتأكد للكيان الصهيونى أنها ستزول من الخريطة وسط عجز عربى غريب، فأخذوا ينتقدون إيران وروسيا لأنهما يدعمان سوريا، وعندما خرجت إيران وروسيا، دخل الترك والصهاينة إلى سوريا..

مازالت نائم ولا أريد لأحد أن يوقظنى.. سقوط سوريا هو سقوط كل العرب الذين تحالفوا لإسقاط بشار الأسد والحقيقة كانت تحالفا لإسقاط سوريا والعرب! إتركونى نائم لا أحد يوقظنى.. اللهم إنك تعلم إني عاجز عن فعل أى شىء لأهلى فى فلسطين أو سوريا!

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