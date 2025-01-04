"عمارة" يتفقد امتحانات المستوى الرفيع للشهادة الإعدادية بدمياط

تفقد اليوم "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير امتحانات الشهادة الإعدادية، بلجنتي دمياط اللغات الرسمية والرسمية الجديدة للغات حيث يؤدي الطلاب امتحان المستوى الرفيع لمادة اللغة الإنجليزية.

وكيل الوزارة يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية، بلجنة دمياط اللغات الرسمية

وحرص "وكيل الوزارة" على مناقشة الطلاب حول مستوى الامتحان ووضوح ورقة الأسئلة وعدم وجود أي شكاوى من الأسئلة، فضلًا عن الإطمئنان على تحقيق الانضباط وإلتزام الجميع بكافة مهام العمل، مؤكدا علي منع التليفون المحمول أثناء فترة الامتحانات سواء مع الطلاب أو الملاحظين والالتزام الكامل بغلق أبواب اللجنة مع بداية الامتحان لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة وفق لتعليمات السيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

"وكيل الوزارة يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية

عمارة يؤكد على توفير الهدوء والأجواء المناسبة لأداء الطلاب للامتحان

واطمأن "عمارة" على توفير الهدوء والأجواء المناسبة لأداء الطلاب للامتحان بيسر وسهولة وتوفير الإضاءة الجيدة، وأثناء مغادرته للجان حرص وكيل الوزارة على طمأنة أولياء الأمور المتواجدين خارج اللجان.

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