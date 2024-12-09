مدير تعليم دمياط يعقد اجتماعًا حاسمًا لاستعدادات امتحانات الإعدادية

عقد اليوم ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعًا ضم موجهي المواد ورؤساء لجنة النظام والمراقبة ولجنة الإدارة لامتحانات الشهادة الإعدادية.

تعليم دمياط يستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

ركز الاجتماع على استعراض التعليمات الوزارية الصادرة بشأن استعدادات المديرية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي تهدف إلى ضمان سير الامتحانات بسلامة ونزاهة.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، مع التأكيد على أن الأسئلة يجب أن تتناسب مع المنهج الدراسي الذي تم تدريسه فعليًا.

كما حذر من أي أسئلة تحمل أي صبغة سياسية أو حزبية، مؤكدًا على حيادية الامتحانات.

وكيل الوزارة على حرص المديرية على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإجراء امتحانات ناجحه

وشمل الاجتماع مناقشة الإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها لضمان سلامة الامتحانات، حيث تم التأكيد على أهمية وضع باركود على أوراق الأسئلة وتغليفها بشكل محكم لمنع أي تلاعب.

كما شدد وكيل الوزارة على منع دخول الهواتف المحمولة إلى لجان الامتحانات، وذلك للحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية.

وأكد "وكيل الوزارة" على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان دقة ورصد النتائج، مع الحفاظ على السرية التامة حتى إعلانها بشكل رسمي. كما شدد على أهمية تحليل النتائج للعمل على تطوير العملية التعليمية وتحسين مستوى الطلاب في الفصل الدراسي الثاني.

وفي ختام الاجتماع، أكد وكيل الوزارة على حرص المديرية على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإجراء امتحانات ناجحة، معربًا عن ثقته في جميع العاملين بالمديرية وقدرتهم على تحقيق النجاح المنشود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.