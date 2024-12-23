تعليم دمياط يعلن استمرار المحاضرات المجانية للصف الثالث الثانوي

تفقد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الإثنين، فعاليات المحاضرات المجانية التي تم تنظيمها لطلاب الصف الثالث الثانوي بمختلف المواد الدراسية، وذلك بمدرسة الروضة الثانوية المشتركة.

حيث لاقت هذه المحاضرات إقبالًا كبيرًا من الطلاب، الذين حرصوا على حضورها للاستفادة من الخبرات التي يقدمها المعلمون المتميزون.

وكيل الوزارة: هذه المحاضرات تهدف الي الارتقاء بالعملية التعليمية

وأوضح "وكيل الوزارة " أن هذه المحاضرات تهدف الي الارتقاء بالعملية التعليمية من خلال تقديم شرح مبسط للمواد الدراسية، وتوفير فرص للتفاعل بين الطلاب والمعلمين، بالإضافة إلى خدمة الطلاب حيث تساهم في سد الفجوات التعليمية، وتقديم الدعم اللازم للطلاب لتحقيق أفضل النتائج.

وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط يتابع المحاضرات المجانية

وحث عمارة، الطلاب علي مواظبة حضور المحاضرات لكونها تهدف تخفيف العبء على أولياء الأمور، مما يقلل من التكاليف المادية التي يتحملها أولياء الأمور وتتاح الفرصة لجميع الطلاب للاستفادة من هذه المحاضرات، بغض النظر عن ظروفهم المادية أو الاجتماعية.

وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط يشارك الطالبات مبادرة ازرع شجرة

وكيل الوزارة يشارك طلاب وطالبات المدرسة في تنفيذ مبادرة "ازرع شجرة"

كما قام "وكيل الوزارة" بمشاركة طلاب وطالبات المدرسة في تنفيذ مبادرة "ازرع شجرة" بحضور وائل الموجي مدير الإدارة، مشيرا أن أهداف المبادرة ترتكز في مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة.

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