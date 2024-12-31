محافظ الفيوم يوجه التضامن بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أثناء لقاءه الاسبوعي لخدمة المواطنين، بتوفير مساعدات مالية ومعاشات للحالات الأولى بالرعاية، وإنهاء إجراءات علاج شاب على نفقة الدولة، حضر اللقاء الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المدن، ورؤساء شركات المرافق العامة.

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر غير القادرة

ووجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بدراسة عدد من الحالات للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، مع بحث مدى إمكانية حصول عدد آخر على معاشات تكافل وكرامة، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير عدد من المشروعات التنموية الصغيرة للفئات الأكثر احتياجًا، حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة.

علاج مجاني للمرضي من الأسر الأولي بالرعاية

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير العلاج اللازم لشاب تعرض لحادث، وليس لديه أى مصدر دخل، ودراسة حالة شاب آخر مريض أورام، وإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة وإنهاء إجراءات علاجه على نفقة الدولة.

التواصل مع وزارة الزراعة لحل مشكلات العمالة اليومية لديهم

كما استمع محافظ الفيوم، لشكوى موظفي التشجير والتغذية المدرسية التابعين لمديرية الزراعة، بشأن عدم تقاضيهم للمرتبات منذ عدة أشهر، ووجه وكيل وزارة الزراعة، بحصر المتضررين، والتواصل مع وزارة الزراعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير مستحقاتهم المالية.

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بالقطاع الخاص، على أن تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، ووجه رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك لبعض الحالات من الأولى بالرعاية، كما كلف مسئولي التربية والتعليم، بتوفير مكان بمدرسة الفصل الواحد، لطفلة مريضة أورام وتتلقى العلاج.

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