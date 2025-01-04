القائمة الكاملة لأسعار تذاكر المناطق الأثرية في 2025

تصدرت أسعار تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية مواقع البحث، خاصة بعد مع بداية العام الميلادي الجديد، وذلك في ظل رغبة المواطنين قضاء أوقات ممتعة في أحضان الحضارية المصرية القديمة ومشاهدة والتعرف علي التاريخ المصري القديم.

أسعار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية

وأكدت وزارة السياحة والآثار، أن أسعار تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية كما هي بدون أي زيادات، وذلك بعد تطبيق قرار المجلس الأعلى للآثار في بداية شهر نوفمبر 2024 بزيادة أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية بسبب الزيادات الأخيرة في سعر الصرف.

وكانت وزارة السياحة والآثار أعلنت عن جهود استرداد الآثار المهربة بالخارج والتي خرجت بطرق غير شرعية خلال عام 2024، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والسفارات المصرية بالخارج.



جهود استرداد الآثار التي خرجت بطرق غير شرعية

وأوضحت الوزارة أنه تم استرداد 60 قطعة أثرية متنوعة من المملكة المتحدة خلال شهر يناير من العام الماضي، كما تم استرداد رأس تمثال للملك رمسيس الثاني والذي كان قد تسلمته السفارة المصرية في العاصمة السويسرية بيرن.



وأوضحت الوزارة أنها نجحت أيضا في استرداد 10 قطع أثرية متنوعة من الولايات المتحدة الأمريكية، كما تم استرداد أربعة قطع أثرية عبارة عن ثلاث تمائم علي هيئة الاوشابتي من دولة النمسا، كما تسلمت السفارة المصرية في لاهاي بهولندا ثلاث قطع أثرية تتضمن تمثال من الأوشابتي، وجزء من تابوت ملون، ورأس مومياء من العصر المتأخر.



جهود ضبط محاولات التهريب بالمنافذ



وأشارت الوزارة إلى أنها نجحت في استرداد ثلاث قطع أثرية عبارة عن جمجمة ويد وتميمة من دولة ألمانيا، وتم تسليمها للسفارة المصرية ببرلين، كما تم استرداد 67 قطعة أثرية متنوعة من دولة ألمانيا.

وتابعت الوزارة أنه تم استرداد مجموعة من القطع الأثرية المصرية من دولة أيرلندا، عقب الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الأيرلندية دبلن، كم تم ضبط357 قطعة أثرية بالمنافذ المصرية قبل خروجها من البلاد بطرق غير شرعية.

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