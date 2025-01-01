السياحة والآثار تعلن معدلات تنفيذ الأعمال بالمتحف المصري الكبير

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن موقف تنفيذ الأعمال بالمتحف المصري الكبير تزامنا مع تأكيد الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق أنه سيتم افتتاح المتحف في أحد شهور أبريل أو مايو أو يونيو المقبلين.

معدلات تنفيذ الأعمال بالمتحف المصري الكبير

وأوضحت الوزارة، أنه تم إنجاز حوالي %99.75 الأعمال بـمشروع المتحف المصري الكبير، مشيرا إلي أنه تم الأنتهاء من انشاء الهيكل الأنشائي بنسبة %100، وتم الانتهاء من نسبة %99 من التشطيبات

الداخلية، و%98 من أعمال الأرضيات الساحات الخارجية والزراعات، و%96 من أعمال أنظمة الألكتروميكانيك، و%93 من أعمال الطرق الخارجية المحيطة بالمشروع، و%99.8 من واجهات المتحف ومن قاعة توت عنخ آمون.

وأشارت الوزارة إلي أنه نقل وترميم أكثر من 56 ألف قطعة أثرية إلى المتحف، كما تم إطلاق التشغيل التجريبي لقاعات العرض الرئيسية بالمتحف، وكان المتحف قد بدأ في 8 مارس 2023 تنظيم جوالات إرشادية بالمناطق التي استلمتها شركة ليجاسي للتنمية والإدارة إحدى الشركات التابعة لمجموعة حسن علام القابضة، ويمكن حجزها عبر شبكة الأنترنت فقط تشمل الحدائق والمنطقة التجارية، منطقة المسلة المعلقة، وصالة الاستقبال الرئيسة المعروفة باسم البهو العظيم، والبهو الزجاجي، والدرج العظيم.

وأوضحت الوزارة إلي أن مشروع المتحف المصري الكبير حصل على الشهادة الدولية Advance EDGE إيدچ المتطورة للمباني الخضراء والمعتمدة من مؤسسة التمويل الدولية أحد مؤسسات مجموعة البنك الدولي، كأول متحف أخضر في أفريقيا والشرق الاوسط.

جوائز المتحف المصري الكبير في 2024

وتابعت الوزارة إلي أن المتحف المصري الكبير فاز بجائزة فيرساي العالمية ضمن أجمل سبعة متاحف في العالم لعام 2024، كما تم وقعت هيئة المتحف المصري الكبير والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اتفاقية تعاون بهدف تعزيز التعاون في مجالات إدارة وحفظ التراث، كما حصل المتحف المصري الكبير على جائزة المشروعات الأفضل للعام على مستوي العالم لمستخدمي نماذج العقود الدولية فيديك 2024 (FIDIC، وذلك خلال الحفل السنوي السادس لتوزيع جوائز مستخدمي عقود الفيديك (FIDIC )الدولية، وتعد هذه الجائزة هي الأولى من نوعها لمشروع مصري، وتعكس نجاح إدارة وتنفيذ عقود الفيديك (FIDIC )دون أي منازعات بين الأطراف.

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