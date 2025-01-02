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السياحة تعلن نجاح جهود الترويج السياحي لمصر في الخارج خلال 2024

السياحة تعلن نجاح
السياحة تعلن نجاح جهود الترويج السياحي لمصر في الخارج

أعلنت وزارة السياحة والأثار عن حصاد جهود الترويج السياحي لمصر في الخارج خلال عام 2024، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لزيادة الاقبال السياحي علي مصر.

خطط الترويج السياحي لمصر بالخارج

وتضمنت الجهود التي قامت بها الوزارة للترويج السياحي لمصر الموافقة على تعديل بعض بنود ضوابط الحملات الترويجية المشتركة، وزيادة الاعتمادات الخاصة بالحملات المشتركة مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران، وكذلك حوافز تحفيز الطيران التي قدمتها الوزارة للحفاظ على الحركة ومقاعد الطيران الوافدة لمصر، إلى جانب باقة التحفيز الإضافية والتي قدمتها الوزارة لشركات الطيران في إطار البرنامج.

كما قامت الوزارة بزيادة عدد لغات الموقع الالكتروني الترويجي ل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فضلا عن قيام قيام وزير السياحة والآثار بمجموعة من الزيارات الخارجية لتعزيز العلاقات في مجالي السياحة والآثار ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة، وذلك إلى كل من العاصمة الأسبانية مدريد والعاصمة الألمانية برلين ومدينة مسقط بسلطنة عمان والعاصمة السعودية الرياض وجمهورية الصين الشعبية والعاصمة البريطانية لندن ومدينتي فلورنس وتورينو بأيطاليا. 

وأكدت  وزارة السياحة والأثار، أن عام 2024 شهد نمو في حركة السياحة الوافدة لمصر نتيجة جهود الترويج التي قامت بها الوزارة، وذلك على الرغم من الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، حيث بلغت  أعداد السائحين الوافدين منذ بداية العام الجاري وحتى شهر نوفمبر الماضي 14.3 مليون سائح، وهو ما يمثل نسبة زيادة قدرها %3.97 عن نفس الفترة من العام الماضي.

عدد الليالي السياحية في 2024

وأضافت وزارة السياحة والآثار أن الليالي السياحية حققت نموًّا وصل إلي 151.3 مليون ليلة بنسبة زيادة قدرها %7.8 عن نفس الفترة من العام قبل الماضي، كما بلغ حجم الإيرادات 14.1 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها %7.8 عن نفس الفترة من العام  قبل الماضي.


تحسن مراكز مصر السياحية في 2024

وأكدت الوزارة تحسن مركز مصر في تقرير تنافسية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لشهر مايو من العام الماضي، بمعدل أربعة مراكز مقارنة بالمركز الذي حصدته مصر في آخر عام اعتيادي للصناعة 2019، وأول عام اعتيادي بعد جائحة كورونا 2023.

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