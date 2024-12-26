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أخبار مصر

السياحة تكشف تفاصيل الاعتداء على سائح بشرم الشيخ

سائحون
سائحون
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أعلنت وزارة السياحة والآثار حقيقة، ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإصابة التي تعرض لها السائح البريطاني Belgin Seitmola.

حقيقة إصابة سائح بريطاني في مدينة شرم الشيخ

وأوضحت الوزارة أن الواقعة تتمثل في كونه روماني الجنسية وليس بريطاني، وسبق تردده بتاريخ 6 ديسمبر الجاري على سوبر ماركت بـمنطقة الهضبة بمدينة شرم الشيخ لشراء بعض احتياجاته.

أسباب قيام أحد العاملين بالاعتداء على السائح

وأضافت الوزارة، أن أحد العاملين بالسوبر ماركت اعتقد بأن الروماني المذكور بصدد الاعتداء عليه مما دفعه لإحداث إصابته وتم على الفور نقله لمستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج والرعاية اللازمين وحالته الآن مستقرة ويتم علاجه على نفقة الدولة.

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وزارة السياحة والآثار Belgin Seitmola السائح البريطاني Belgin Seitmola منطقة الهضبة بمدينة شرم الشيخ مدينة شرم الشيخ شرم الشيخ

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