أسعار البقوليات اليوم السبت 4-1- 2025 في أسواق ومحال الدقهلية

أسعار البقوليات اليوم ، شهدت أسعار البقوليات في محافظة الدقهلية، ثباتا في الأسعار، اليوم السبت، بجميع منافذ المحافظة.

وتستعرض “فيتو” أسعار البقوليات اليوم، في مراكز محافظة الدقهلية.

أسعار البقوليات اليوم

الفاصوليا البيضاء من 80 وحتى 75 جنيها.

اللوبيا بلغ 65 جنيها.

غلة الفيشار 50 جنيها.

الفول المدمس المعبأ 500 جرام بمنافذ التموين 10 جنيهات.

كيلو الفول في المحلات التجارية الخاصة من 38 وحتى 40 جنيها.

الحمص في المحلات التجارية الخاصة، حبة صغيرة 50 جنيها، والحبة الكبيرة من 65 جنيها إلى 70 جنيهًا.

تعرف على أسعار المكرونة

المكرونة المعبأ 800 جرام، بمنافذ التموين 15 جنيها.

بينما في المحلات التجارية تنوعت الأسعار حسب الحجم على النحو الآتي:

الملكة مكرونة 400 جرام بسعر 11 جنيها.

مكرونة مصرية 500 بسعر 11.5 جنيه.

مكرونة 350 جرام بسعر 8 جنبهات.

مكرونة داندى 300 جرام بسعر 7.5 جنيه

ريجاتا مكرونة 400 جرام بسعر 11 جنيها.

ايطاليانو مكرونة 400 جرام بسعر 11جنيها.

عواد مكرونة كيلو 28 جنيها.

الملكة مكرونة كيلو 27 جنيها.

الملح 300 جرام معبا واحد جنيه.

لتر اللبن زنة 450 بلغ سعره 35 جنيها، وزنة 900 بلغ 55 جنيها.

أسعار البقوليات بسوق اليوم الواحد

½ كيلو فول بسعر 18 جنيها

½ كيلو لوبيا بسعر 60 جنيها

½ كيلو فاصوليا بيضاء بسعر 45 جنيها

½ كيلو عدس بجبة بسعر 30 جنيها

½ حمص طبيخ بسعر 12.5 جنيه

شاي العروسة 40 جرام بسعر 10 جنيهات

كيلو دقيق فاخر حبوبة معبأ 20 جنيها

سكر أبيض ناعم فاخر 30 جنيها

أرز مصري عريض الحبة 25 جنيها

ويهدف سوق اليوم الواحد إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتخفيف العبء المعيشي عليهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية

ويساهم هذا السوق أيضًا في تشجيع الإنتاج المحلي ودعم المزارعين، حيث يوفر لهم منصة لعرض منتجاتهم مباشرة للمستهلكين.

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