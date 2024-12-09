الفول بـ 18 جنيها، أسعار البقوليات والتوابل في سوق اليوم الواحد بالعمرانية (صور)

شهد سوق اليوم الواحد بالعمرانية إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في شراء التوابل والبقوليات بأسعار مخفضة.

ويقدم السوق مجموعة متنوعة من التوابل والبقوليات بأسعار أقل بكثير من الأسواق التقليدية، وذلك بفضل المشاركة المباشرة للمزارعين والمنتجين، مما يلغي العديد من الوسطاء ويقلل التكاليف.

أسعار التوابل بسوق اليوم الواحد بالعمرانية

1/8 شطة بسعر 15 جنيها

1/8 فلفل أسود بسعر 50 جنيها

1/8 كزبرة بسعر 10 جنيهات

1/8 كمون بسعر 40 جنيها

1/8 بصل بودر بسعر 15 جنيها

1/8 كاري بسعر 15 جنيها

1/8 توم بودر بسعر 15 جنيها

أسعار البقوليات بسوق اليوم الواحد بالعمرانية

½ كيلو فول بسعر 18 جنيها

½ كيلو لوبيا بسعر 60 جنيها

½ كيلو فاصوليا بيضاء بسعر 45 جنيها

½ كيلو عدس بجبة بسعر 30 جنيها

½ حمص طبيخ بسعر 12.5 جنيه

شاي العروسة 40 جرام بسعر 10 جنيهات

كيلو دقيق فاخر حبوبة معبأ 20 جنيها

سكر أبيض ناعم فاخر 30 جنيها

أرز مصري عريض الحبة 25 جنيها

وأكد العديد من المتسوقين جودة المنتجات المعروضة في السوق، مشيرين إلى أنها طازجة ولذيذة، بالإضافة إلى الأسعار المعقولة التي تناسب جميع الفئات.

ويهدف سوق اليوم الواحد إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتخفيف العبء المعيشي عليهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ويساهم هذا السوق أيضًا في تشجيع الإنتاج المحلي ودعم المزارعين، حيث يوفر لهم منصة لعرض منتجاتهم مباشرة للمستهلكين.

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