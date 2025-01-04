السبت 04 يناير 2025
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حوادث

تجديد حبس عاطل متهم بقتل مسنة لسرقتها في بولاق الدكرور

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح بولاق الدكرور تجديد حبس عاطل متهم بقتل سيدة مسنة خنقًا بغرض سرقتها بمنطقة بولاق الدكرور، 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بعثورهم على سيدة عجوز بها آثار خنق في الجسد داخل مسكنها ووجود بعثرة في الشقة تشير إلى أن دافع الجريمة بغرض السرقة.

على الفور انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مسنة في العقد الثامن من عمرها، مسجاة على الأرض داخل شقتها، حيث جرى نقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، لحين استخراج تصريح الدفن.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل، وبتتبع خط سيره تم تحديد مكان اختبائه وتمكنت القوات من إلقاء القبض عليه وبمواجهته أمام رئيس مباحث القسم أقر بأنه قام بخنق المجني عليها كونه على علم أنها تقيم بمفردها بغرض سرقتها، وبتضييق الخناق عليه أرشد عن مكان المبلغ المسروق.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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