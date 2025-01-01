الخميس 02 يناير 2025
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حوادث

اعترافات المتهم بقتل مسنة في بولاق الدكرور

ضبط قاتل مسنة ببولاق
ضبط قاتل مسنة ببولاق الدكرور، فيتو

أدلى عاطل مُتهم بقتل مسنة تعيش داخل شقتها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، باعترافات تفصيلية أمام الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة وذلك بعد القبض عليه.

اعترف المتهم بارتكابه الجريمة بدافع السرقة، وكشف عن مكان المبلغ المسروق، مشيرًا إلى أنه كان جارًا للمجني عليها وكان على علم بأنها تعيش بمفردها، وأضاف أنه طرق باب شقتها، وعندما فتحت له، قام بخنقها وسرقتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى رئيس قطاع غرب الجيزة العميد عمرو حجازي، بلاغًا من مفتش مباحث بولاق الدكرور العقيد محمد الصغير، يفيد بمقتل سيدة عمرها (80 عامًا)، داخل شقتها، وسرقة مبلغ مالي من غرفتها.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وأسفرت الجهود عن تحديد هوية المتهم، وعمره (22 عامًا)، وتم ضبطته.

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الأجهزة الأمنية بولاق الدكرور النيابة العامة قطاع غرب الجيزة

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