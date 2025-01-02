الخميس 02 يناير 2025
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حوادث

حبس عاطل متهم بقتل سيدة مسنة بغرض سرقتها في بولاق الدكرور

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس عاطل متهم بقتل سيدة مسنة خنقًا بغرض سرقتها بمنطقة بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيق وأمرت النيابة بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بعثورهم على سيدة عجوز بها آثار خنق في الجسد داخل مسكنها ووجود بعثرة في الشقة تشير إلى أن دافع الجريمة بغرض السرقة.

 

على الفور انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مسنة في العقد الثامن من عمرها، مسجاة على الأرض داخل شقتها، حيث جرى نقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، لحين استخراج تصريح الدفن.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل، وبتتبع خط سيره تم تحديد مكان اختبائه وتمكنت القوات من إلقاء القبض عليه وبمواجهته أمام رئيس مباحث القسم أقر بأنه قام بخنق المجني عليها كونه على علم أنها تقيم بمفردها بغرض سرقتها، وبتضييق الخناق عليه أرشد عن مكان المبلغ المسروق.

تم تحرير محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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