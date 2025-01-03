أخبار الحوادث اليوم، استشهاد مقدم خلال مأمورية أمنية، القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه، مصرع شاب وإصابة آخر في حادث مروري ببني سويف

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

استشهاد المقدم كريم ياسين خلال مأمورية أمنية بأسيوط

استشهد المقدم كريم ياسين، خلال مأمورية أمنية بمحافظة أسيوط أثناء تبادل إطلاق النيران مع عناصر إجرامية شديدة الخطورة.

تعود تفاصيل الواقعة، باستهداف قطاع الأمن العام بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديريات أمن "سوهاج – أسيوط – المنيا" بناءً على إجراءات مقننة عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

مصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النيران مع الأمن بأسيوط

لقي 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، واستشهد ضابط شرطة، في تبادل إطلاق النيران بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية مسلحة، كما تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية المتنوعة بمحافظات "سوهاج – أسيوط – المنيا".

استهدف قطاع الأمن العام بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديريات أمن "سوهاج – أسيوط – المنيا" بناءً على إجراءات مقننة عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجر المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

اكتشف علاقتي بصاحبه، المتهمة بذبح ابنها في الهرم تكشف تفاصيل صادمة عن الجريمة

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمة بذبح ابنها بدائرة قسم الهرم.

أدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، قائلة إنها لم تقصد قتله ولكن اتهامه لها بالزنا، واكتشافه علاقتها غير الشرعية مع صديق له أثار حفيظتها، الأمر الذي جعل المحادثة بينهما تطورت لمشاجرة.

وأضافت: دون أن أدري أمسكت طبق زجاج وكسرته، وطعنته في رقبته، وبعدما أفقت من غضبي عليه، تفاجأت بمنظر الدم الذي سال من على الأرض ووجدته جثة هامدة، وخوفا من المسألة القانونية أسرعت بالهرب إلى أن ألقت المباحث القبض عليها.

القبض على سائق أتوبيس تسبب في مصرع وإصابة 17 شخصا بطريق إسكندرية الصحراوي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق أتوبيس تسبب في مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين، في حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي مصر إسكندرية التابع لمديرية أمن الجيزة، وتحفظت على الأتوبيس وسحبته عبر الأوناش.

ونظمت إدارة المرور الحركة المرورية، وعملت على نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ما أدى الى مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق المحافظة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ12 سيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير أتوبيس سياحي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب الأتوبيس.

قراران جديدان ضد قائدي سيارتين لطمسهما اللوحات المعدنية في الجيزة والغربية

استعجلت النيابة العامة، التقرير المروري لقائدى سيارتين قاما بطمس لوحاتهما المعدنية بنطاق محافظتي "الجيزة، الغربية" وذلك لكشف ملابسات الحادث.

إجراء جديد للنيابة في حادث طعن موظف لـ مدرس داخل شقته بحدائق أكتوبر

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بتفريغ كاميرات المراقبة حول طعن موظف لمدرس في مشاجرة بسبب ضبط الأخير مع ابنته في وضع مخل داخل شقته بمنطقة حدائق أكتوبر.

استدعاء مجري التحريات في مصرع عروسين بسبب الشيشة بالشروق

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستدعاء مجري التحريات بواقعة جثتي عروسين لقيا مصرعهما داخل شقتهما بمنطقة الشروق، نتيجة لتسرب غاز ثاني أكسيد الكربون من “منقل الفحم” الذي كان يستخدمه العروسان في تدخين الشيشة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

قبضت مباحث الاموال العامة، على 4 أشخاص لقیامھم بغسـل 60 ملیون جنیه متحصلة من نشاطھم الإجرامي في النصب والاحتیال على المواطنین.

مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

شهد طريق قرية سدس بمركز سمسطا بـ محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، حادث انقلاب دراجة بخارية، أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر بجروح متفرقة.

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