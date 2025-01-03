مصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النيران مع الأمن بأسيوط

لقي 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، واستشهد ضابط شرطة، في تبادل إطلاق النيران بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية مسلحة، كما تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية المتنوعة بمحافظات "سوهاج – أسيوط – المنيا".



استهدف قطاع الأمن العام بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديريات أمن "سوهاج – أسيوط – المنيا" بناءً على إجراءات مقننة عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجر المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وتم ضبط عناصر تلك البؤر ومصرع (6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – سبق الحكم عليهم فى العديد من الجنايات ما بين "قتل، شروع فى قتل، مخدرات، سلاح، إطلاق أعيرة نارية، استعراض قوة") استشهاد ضابط شرطة عقب تبادلهم إطلاق النيران مع القوات.

وضٌبط بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة (200 كيلو جرام لمخدر البانجو المخدر - 21 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 38 كيلو جرام لمخدر الشابو – 58 قطعة سلاح نارى "رشاش جرينوف – 14 بندقية آلية – 19 بندقية خرطوش – 24 فرد محلى" – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (22 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.