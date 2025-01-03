القبض على عاطل صور طفلا أثناء الاعتداء الجنسي عليه لابتزازه بالوراق

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل متهم بتهديد طفل وسرقة هاتفه المحمول وتصويره أثناء الاعتداء الجنسي عليه بدائرة قسم شرطة الوراق.

من خلال إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة وسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجل المبلغ عقب الاعتداء الجنسي عليه وتهديده بدفع 2000 جنيه، وتصويره لابتزازه.

البداية كان تلقي المقدم محمد طارق عبد العظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بلاغ من شخص يتهم شاب بتصوير نجله أثناء الاعتداء عليه، مقابل 2000 جنيه وسرقة هاتفه المحمول وتهديده.



وبمناقشة رجال المباحث لنجل المبلغ قال إنه تعرف على المتهم في جروب للشواذ، واتفق على ممارسة الفجور معه، مقابل 2000 جنيه، وعندما وصل قام المتهم بتصويره وتهديده وسرقة هاتفه.

وتلقى مدير المباحث الجنائية اللواء هاني الشعراوي، إخطارًا من رئيس قطاع غرب العميد محمد ربيع، بتلقي إخطارًا يفيد بحضور أب ونجله إلى قسم شرطة الوراق لتحرير محضر يتهم فيه قيام شاب يدعى حسن بتصوير نجله أثناء ممارسة الشذوذ معه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.