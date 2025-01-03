الأردن وسوريا يتفقان على تعزيز التعاون العسكري والأمني

أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني؛ لبحث سبل التعاون وتطورات الأوضاع في سوريا ودعم المرحلة الانتقالية.

سبل التعاون وتطورات الأوضاع في سوريا

وقالت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، "بحث الصفدي والشيباني تطورات الأوضاع في سوريا وسبل التعاون في مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا".

واتفق الطرفان "على تنظيم زيارة للمملكة لوفد وزاري يتضمن قطاعات عسكرية وأمنية تلبية لدعوة رسمية من الصفدي لبحث آليات التعاون في مجالات متعددة تشمل الحدود والأمن والطاقة والنقل والمياه والتجارة وغيرها من القطاعات الحيوية".

وقوف الأردن الكامل مع سوريا

وأضاف البيان أن الصفدي شدد على وقوف الأردن الكامل مع سوريا وشعبها الشقيق في هذه المرحلة التاريخية، ودعم الشعب السوري في عملية إعادة بناء وطنه من خلال عملية سياسية سورية-سورية يقودها السوريون وتبني مستقبلًا مستقرًا يضمن أمن سوريا ووحدتها وسيادتها ويخلصها من الإرهاب ويحفظ حقوق جميع السوريين.

وبحسب البيان: "أكد الشيباني حرص بلاده على تطوير علاقاتها الأخوية مع الأردن وتعزيزها في المجالات جميعها، وثمّن وقوف المملكة مع سوريا في هذه المرحلة الدقيقة".

وختم البيان أن "الصفدي قد التقى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا احمد الشرع، بتاريخ 23 ديسمبر وبحث معه تطورات الأوضاع وأكد وقوف الأردن المطلق مع سوريا وشعبها، واستعداد المملكة بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني لتقديم كل الدعم الذي يحتاجه الأشقاء السوريون لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية وإعادة بناء وطنهم بما يلبي طموحات الشعب السوري الشقيق وحقوقه وتطلعاته.

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