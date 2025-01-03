الجمعة 03 يناير 2025
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خارج الحدود

إعادة انتخاب مايك جونسون رئيسا لمجلس النواب الأمريكي

مايك جونسون
مايك جونسون

فاز عضو الحزب الجمهوري مايك جونسون، اليوم الجمعة، بمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي، بعدما حصد الأغلبية المطلوبة للفوز بالمنصب من الجولة الأولى.

إعادة انتخاب مايك جونسون رئيسا لمجلس النواب الأمريكي 

وحصل جونسون، النائب الجمهوري عن ولاية لويزيانا، على 218 صوتًا وهي الأغلبية المطلوبة للفوز بالمنصب، فيما صوت الديمقراطيون بالإجماع لصالح مرشحهم، حكيم جيفريز، الذي حصل على 215 صوتًا.

وفي بداية الجولة الأولى من التصويت، بدا أن جونسون لم يحقق الأغلبية المطلوبة لإعادة انتخابه للمنصب بعدما جمع 216 صوتًا فقط، حيث لم يصوت 3 نواب جمهوريين لصالحه، ولكن بعد أكثر من نصف ساعة من النقاشات معهم، غير نائبان صوتيهما لصالح جونسون، ليعلن بعد ذلك فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب.

جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الأمريكي 

كان جونسون في البداية على وشك الخسارة بسبب تصويت ثلاثة نواب جمهوريين ضده: توماس ماسي الذي دعم توم إيمر، ورالف نورمان الذي دعم جيم جوردان، وكيث سيلف الذي صوت لصالح بايرون دونالدز، وبمجرد اكتمال التصويت الأولي، كان جونسون بحاجة إلى إقناع اثنين من المعارضين لتأمين الأغلبية.

وبعد انتهاء التصويت الأولي، مدد وقت الجلسة قبل إعلان النتيجة رسميًا، ما منح جونسون فرصة للتفاوض مع المعارضين، وفي النهاية، نجح جونسون المدعوم بقوة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، إذ غيّر نورمان وسيلف موقفهما وأعلنا دعمهما لجونسون، مما منحه الأغلبية المطلوبة.

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مجلس النواب الامريكي مايك جونسون الحزب الجمهوري

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