الجمعة 03 يناير 2025
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حوادث

إخماد حريق داخل شقة بعمارات الياسمين في المقطم

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق شقة في المقطم، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشقة بالطابق السادس والأخير بعقار رقم 22 بعمارات الياسمين بحي الاسمرات دائرة قسم شرطة المقطم مما أسفر عن سقوط 5 مصابين بحالات اختناق، وتم نقلهم للمستشفى العام عبر رجال المباحث العامة التي انتقلت لموقع الحادث عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالحادث، يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران بحي الأسمرات.

وتم الدفع بسيارات إطفاء بها مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مفتش الفرقة، والتي تمكنت من السيطرة على الحريق، ويواصل المعمل الجنائي الفحص والمعاينة لمكان الحادث عقب قيام المطافئ بعمليات التبريد.

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قوات الحماية المدنية حريق بعمارات الياسمين قسم شرطة المقطم

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