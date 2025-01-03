اكتشف علاقتي بصاحبه، المتهمة بذبح ابنها في الهرم تكشف تفاصيل صادمة عن الجريمة

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمة بذبح ابنها بدائرة قسم الهرم.

أدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، قائلة إنها لم تقصد قتله ولكن اتهامه لها بالزنا، واكتشافه علاقتها غير الشرعية مع صديق له أثار حفيظتها، الأمر الذي جعل المحادثة بينهما تطورت لمشاجرة.

وأضافت: دون أن أدري أمسكت طبق زجاج وكسرته، وطعنته في رقبته، وبعدما أفقت من غضبي عليه، تفاجأت بمنظر الدم الذي سال من على الأرض ووجدته جثة هامدة، وخوفا من المسألة القانونية أسرعت بالهرب إلى أن ألقت المباحث القبض عليها.

البداية كانت عندما بدأت المتهمة الشجار مع نجلها، ثم تطور الأمر من مشادة كلامية إلى جريمة قتل، بعد أن أقبلت الأم على التقاط أحد الأطباق وكسره وقطع رقبة ابنها بطرف الطبق الحاد.

وتلقى العميد عمرو حجازي، مدير قطاع الغرب إخطارًا من المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم مفاده وجود حادث طعن داخل شقة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد عبادة، معاون المباحث إلى مكان الواقعة وعثر على شاب يبلغ من العمر 17 عاما، ويعمل دليفري مصابا بجرح طعني بالرقبة نتيجة التعدي عليه بقطعة زجاج وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدته، ومنفصلة عن زوجها والد المجني عليه منذ عدة سنوات لخلافات بينهما.

ويواصل رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.