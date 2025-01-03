الجمعة 03 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اكتشف علاقتي بصاحبه، المتهمة بذبح ابنها في الهرم تكشف تفاصيل صادمة عن الجريمة

القبض على المتهمة
القبض على المتهمة بقتل نجلها في الهرم، فيتو

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة  القبض على المتهمة بذبح ابنها بدائرة قسم الهرم.

أدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، قائلة إنها لم تقصد قتله ولكن اتهامه لها بالزنا، واكتشافه علاقتها غير الشرعية مع صديق له أثار حفيظتها، الأمر الذي جعل المحادثة بينهما تطورت لمشاجرة

وأضافت: دون أن أدري أمسكت طبق زجاج وكسرته، وطعنته في رقبته، وبعدما أفقت من غضبي عليه،  تفاجأت بمنظر الدم الذي سال من على الأرض ووجدته جثة هامدة، وخوفا من المسألة القانونية أسرعت بالهرب إلى أن ألقت المباحث القبض عليها.

البداية كانت عندما بدأت المتهمة الشجار مع نجلها، ثم تطور الأمر من مشادة كلامية إلى جريمة قتل، بعد أن أقبلت الأم على التقاط أحد الأطباق وكسره وقطع رقبة ابنها بطرف الطبق الحاد.

وتلقى العميد عمرو حجازي، مدير قطاع الغرب إخطارًا من المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم مفاده وجود حادث طعن داخل شقة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد عبادة، معاون المباحث إلى مكان الواقعة وعثر على شاب يبلغ  من العمر 17 عاما، ويعمل دليفري مصابا بجرح طعني بالرقبة نتيجة التعدي عليه بقطعة زجاج وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدته، ومنفصلة عن زوجها والد المجني عليه منذ عدة سنوات لخلافات بينهما.

 ويواصل رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

القبض على عاطل صور طفلا أثناء الاعتداء الجنسي عليه لابتزازه بالوراق

إخماد حريق شقة سكنية في إمبابة دون إصابات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كارتة الخطاطبة بالطريق الإقليمي مدير امن المنوفية عمليات النجدة أجهزة الأمن قسم الهرم لمشاجرة مشادة كلامية

مواد متعلقة

القبض على عاطل صور طفلا أثناء الاعتداء الجنسي عليه لابتزازه بالوراق

إخماد حريق شقة سكنية في إمبابة دون إصابات

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بمنشأة القناطر

القبض على متهم بقتل زوجته في الجيزة

السيطرة على حريق شب داخل شقة في السلام

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف أسباب العثور على جثتين في المستقبل

الدفع بسيارتي إطفاء لإخماد حريق مخزن أثاث في مصر القديمة

ضبط 1108 مخالفات تجاوز سرعات في حملة مكبرة بالطرق الصحراوية
ads

الأكثر قراءة

رياح وأمطار مسائية وصقيع، الأرصاد تكشف حالة الطقس السبت

جعلوني مجرما، جراح قلب شهير يعلن اعتزاله المهنة اعتراضا على عقوبات قانون المسئولية الطبية

الشوط الأول، تعادل سلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

بعد القبض عليه، من هو عزرائيل "صيدنايا" المتهم بإعدام 500 معتقل بالسجون السورية؟

استشهاد المقدم كريم ياسين خلال مأمورية أمنية بأسيوط

أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى منذ 3 أسابيع مدعومة بانخفاض الدولار

منوعات

المزيد

العثور على مركبة فضائية تم رصدها في دولة خليجية (فيديو)

يبعد 165 كيلومتر عن العاصمة، إثيوبيا على موعد مع ثوران بركاني بمنطقة عفار

جيل بايدن تتلقى هدية من زعيم أجنبي بقيمة 20 ألف دولار

سجين يحتجز رهائن في سجن فرنسي تحت تهديد السلاح

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 3-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 3-1-2025؟

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع سموحة.. الزمالك ضد المصري.. ليفربول أمام مانشستر يونايتد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح حكم بناء الكنائس وحق المسيحية على زوجها المسلم (فيديو)

ما الفرق بين كبير وأكبر؟ تعرف على رد الشعراوي (فيديو)

هل يمكن إضافة مقاصد جديدة للشريعة ؟، المفتي يفجر مفاجأة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية