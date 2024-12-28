حالات إعادة محاكمة المتهمين في الأحكام النهائية.. طرق الطعن أمام محكمة النقض.. والإجراءات المتعلقة بالمحكوم عليهم الهاربين

تعد محاكمة المتهمين في القضايا الجنائية أحد أركان العدالة، حيث تسعى القوانين إلى ضمان أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين تتسم بالدقة والنزاهة، ولكن قد يحدث أن يتبين وجود أخطاء قانونية أو حقائق جديدة تؤثر في سير القضية، مما يتيح للمتهمين فرصًا لإعادة المحاكمة أو تقديم الطعون، وفي هذا التقرير، نرصد الحالات التي يجوز فيها إعادة محاكمة المتهمين الصادر ضدهم أحكام نهائية في الجنايات أو الجنح الواجبة التنفيذ، سواء كانت العقوبة هي السجن أو الإعدام، ونوضح كيفية تقديم الطعون لمحكمة النقض والإجراءات التي يمكن أن تتبع في حالة غياب المتهم عن المحاكمة.

أولًا: حالات يجوز فيها إعادة محاكمة المتهمين في الأحكام النهائية سواء بالإعدام أو السجن

نصت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على الحالات التي يجوز فيها إعادة محاكمة المتهمين في الأحكام النهائية، وهذه الحالات تشمل:

إذا كان الحكم على المتهم في جريمة قتل، ثم تبين أن المجني عليه لا يزال حيًا.

في هذه الحالة، يُعاد فتح القضية بناءً على ظهور حقائق جديدة تؤكد أن المتهم لم يرتكب الجريمة المنسوبة إليه.

في حالة صدور حكم على شخص لواقعة معينة، ثم حكم على شخص آخر بذات الواقعة، وكان بين الحكمين تناقض يثبت براءة أحد المحكوم عليهما.

يشمل ذلك وجود تناقضات في الأدلة أو الشهادات، مما يفتح المجال لإعادة محاكمة المتهم.

إذا كان الحكم مبنيًا على شهادة زور أو تقرير خبير تم التلاعب فيه، أو على ورقة مزورة حيث أن تزييف الأدلة قد يؤثر بشكل مباشر على مجريات القضية، ويستدعى إعادة النظر في الحكم.

إذا كان الحكم قد بني على حكم صادر من محكمة مدنية أو محكمة أحوال شخصية تم إلغاؤه.

وفي هذه الحالة، تكون القاعدة القانونية التي استند إليها الحكم قد تغيرت، مما يسمح بإعادة محاكمة المتهم.

إذا ظهرت وقائع أو أوراق جديدة بعد الحكم، تثبت براءة المحكوم عليه.

وتمثل هذه الفقرة أهمية كبيرة، حيث تتيح فرصة للمتهم لاستعادة حقوقه في حال ظهور دلائل جديدة بعد صدور الحكم.

ثانيًا: خطوات تقديم الطعون لمحكمة النقض من قبل دفاع المتهمين

يسمح قانون الإجراءات الجنائية للمتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، قد تصل إلى الإعدام، بتقديم طعون على الأحكام الصادرة ضدهم. وفيما يلي الإجراءات المتبعة:

تقديم الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم.

يحدد قانون الإجراءات الجنائية مدة زمنية 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم لتقديم الطعن.

إعداد مذكرة الطعن:

يقوم المتهم أو محاميه بإعداد مذكرة للطعن تتضمن أسباب الطعن، استنادًا إلى محاضر جلسات المحاكمة ودراسة حكم المحكمة.

تحديد جلسة للنظر في الطعن

بعد تقديم الطعن، تحدد محكمة النقض جلسة للنظر في الطعن، والتي قد تستغرق مدة تصل إلى سنة، وقد تزيد أو تنقص حسب ظروف القضية.

الحكم في الطعن

في جلسة النقض، تصدر محكمة النقض حكمها إما بقبول الطعن وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة المحاكمة، أو برفض الطعن، وبالتالي يصبح الحكم الصادر من محكمة الجنايات نهائيًا وباتًا.

ثالثًا: إجراءات المتهمين الهاربين قبل صدور حكم غيابي ضدهم

في حالات غياب المتهمين عن محاكماتهم، وضعت المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية آلية لحماية حقوق المتهم الهارب وتفادي صدور حكم غيابي ضده، وتتمثل الإجراءات فيما يلي:

إعداد توكيل خاص لمحاميه

يسمح قانون الإجراءات الجنائية للمتهم الهارب بإعداد توكيل خاص لمحاميه، سواء كان في داخل البلاد أو خارجها. في حالة وجوده في الخارج، يتم تحرير التوكيل في السفارة المصرية.



إعادة الإجراءات:

إذا كان المتهم هاربًا، يمكنه إما أن يقوم هو بنفسه أو من خلال محاميه بمتابعة إجراءات القضية وإعادة المحاكمة.

تسليم التوكيل للمحكمة

بعد إعداد التوكيل الخاص، يجب أن يتم تسليمه إلى المحكمة التي تنظر القضية لكي يتم التعامل معه قانونيًا.

حضور المحامي جلسات المحاكمة

ويتعين على المحامي الموكل حضور جميع جلسات المحاكمة نيابة عن المتهم الهارب. وفي حالة تغيب المحامي عن الجلسات أو عدم حضوره أثناء المرافعة، يصدر حكم غيابي ضد المتهم الهارب.



إجراءات إعادة المحاكمة:

في حال صدور حكم غيابي ضد المتهم الهارب، يمكن لمحاميه تقديم طلب لإعادة المحاكمة، مستفيدًا من التوكيل الخاص، واتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها لإعادة فتح القضية.

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