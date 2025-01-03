10 توجيهات لمحافظ الوادي الجديد خلال لقاء المواطنين بالخارجة

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتكثيف مبادرات السلع الغذائية داخل حي 25 يناير بمدينة الخارجة تيسيرًا على المواطنين، والتنسيق بين الوحدة المحلية والتربية والتعليم لفتح مبادرات السلع الغذائية بالمدارس خاصةً بالمناطق والأحياء البعيدة من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 5 مساءً.

جاء ذلك خلال أدَّاء اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صلاة الجمعة، اليوم، بمسجد عمار بن ياسر بحي 25 يناير بمدينة الخارجة، وسط جموع المصلين من المواطنين، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من القيادات التنفيذية.

واستهلّ المحافظ لقاءه مع المواطنين عقب أداء الصلاة مُقدمًا لهم الشكر لثقتهم في قيادات الوادي الجديد، وراجيًا دوام الازدهار للمحافظة وأهلها.

وجاءت التوجيهات كما يلي:

▪تمهيد الطريق الواصل من حي 25 يناير مرورًا بتقسيم مساكن الشرطة وصولًا لحي البستان؛ لتيسير حركة المواطنين.

▪تخصيص خط سير للحي كتجربة مبدئية لمدة أسبوع، تستمر في حال نجاحها.

▪التأكيد على مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، للإعلان عن توفير جهاز كشف دلالات الأورام المبكر؛ حرصًا على صحة المواطنين.

▪تكثيف مبادرات السلع الغذائية داخل الحي تيسيرًا على المواطنين، والتنسيق بين الوحدة المحلية والتربية والتعليم لفتح مبادرات السلع الغذائية بالمدارس خاصةً بالمناطق والأحياء البعيدة من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 5 مساءً.

▪ التوسع في طرح الأسماك بمبادرات السلع الغذائية وسوق اليوم الواحد بأسعار مخفضة.

▪تكثيف لجان الرقابة والمرور على المخابز والأسواق.

▪توفير الأدوية الضرورية ومستلزمات الإسعافات بالعيادة الصحية بحي 25 يناير.

▪تكليف الإسكان بالتنسيق مع صندوق تمويل المساكن ببحث ودراسة شروط التقديم للوحدات السكنية بمشروع درة الوادي.

▪حصر المنشآت بنطاق المناطق الصناعية والحرفية والاستثمارية بالخارجة، مع بيان موقف وجدية تشغيل كل مُنشأة.

▪تزويد الحي بصناديق قمامة للحفاظ على نظافة الحي.

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