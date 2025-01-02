ندوة تناقش تجديد الخطاب الديني والثقافي ومحاربة الشائعات بالوادى الجديد

نظم مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، ندوة بعنوان الخطاب الديني والثقافي ومواجهة حروب الجيل الرابع والخامس بحضور فضيلة الدكتور مختار عيسى دياب وكيل وزارة الأوقاف، وذلك بمقر دار مناسبات مسجد ناصر بالخارجة، حضرها علماء وزارة الأوقاف وأئمة المساجد، وذلك فى إطار حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، تحت شعار اتحقق قبل ما تصدق برعاية الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى.

وأوضحت أزهار عبد العزيز مدير مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد، أن اللقاء تناول مفهوم الشائعات وكيف تنتقل عبر المجتمع وأهدافها وذكر فضيلة الدكتور مختار ان الشائعات قد تستهدف المجتمع بشكل عام أو تكون خاصة بجماعة أو فئة معينة او تستهدف البسطاء ومحدودى العلم والثقافة وذكر من القرآن الكريم مايتوجب فعله ازاء مصدر الشائعة وكيفية الحكم عليها وتفنيدها ومااذا كانت تتفق مع المنطق والمعطيات وكيف نصل الى مصدرها ثم الرجوع الى ذوى الافهام للوقوف على مدى صحتها.

وفى ذات السياق ذكر وكيل أوقاف الوادي الجديد، أثر الشائعات والذى قد يصل إلى إحداث الفتنة في المجتمع والتقليل من حجم الإنجازات وهدم النماذج، وهنا يأتي دور رجل الدين كداعية وكصاحب كلمة فى الحفاظ على تماسك المجتمع وأن الإمام يقوم بدور عظيم يتمثل في أنه حائط صد أمام الفتن والحروب الجديدة.

كما أشار مختار، الى مفهوم الوطن والانتماء اليه بنماذج من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر ان الدول تقوم على الاتحاد وأن الاتحاد قوة وإن حروب الجيل الرابع والخامس أصبحت تضرب المجتمع فى مقدرات قوته في اقتصاده، وتخلق الفرقة والتباعد والاختلاف بين المواطنين، ولم تعد حروبا مباشرة، وهو ما يتطلب من الإمام التسلح بالعلم الحديث ومواكبة العصر، كما يتطلب من القائمين على الأمر الشفافية والعدالة والنزاهة حتى لا تكون هناك بيئة خصبة لنشر الشائعات.

وذكر أن مفهوم تجديد الخطاب الديني من المفاهيم المستمرة وتلقى بمسئولية كبيرة على الداعية والإمام في الاستنباط والقياس للوصول إلى المواطن باللغة والمفردات التى يفهمها.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، فى نهاية حديثه إن النظر إلى ما حدث حولنا في المنطقة يستدعى الالتفاف والوحدة وتعميق الانتماء والولاء، ودحض اى فتنة فى مهدها،

أدار اللقاء غادة بصيط محمد مسئول الإعلام التنموى، تحت إشراف أزهار عبد العزيز مدير مركز الإعلام.

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