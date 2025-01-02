محافظ الوادي الجديد يفتتح سوق اليوم الواحد بالخارجة (فيديو)

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، "سوق اليوم الواحد" بميدان الشعلة بمركز الخارجة، يرافقهما سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وأيمن شريعي مدير عام التموين بالمحافظة، وجهاد متولي رئيس المركز.

حيث تفقّد محافظ الوادى الجديد، المنتجات المعروضة بالسوق والتي تضم سلعًا غذائية متنوعة، وأعمالًا حرفية ويدوية، ومواشي.

كما حرص على لقاء المواطنين والاستماع لمطالبهم، مُوجهًا بوضع قائمة توضح أسعار المنتجات، بالإضافة لتخصيص سوق لبيع المواشي وتحديد يوم للبيع، وفصل منتجات الأعمال اليدوية عن سوق السلع والمنتجات الغذائية.

ويأتي افتتاح السوق في إطار حرص القيادة السياسية على توفير السلع الغذائية والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة مما يساهم في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ "سوق اليوم الواحد"

هذا فقد شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومحافظة الوادي الجديد. في إطار جهود الوزارة لتعميم تجربة سوق اليوم الواحد بجميع محافظات الجمهورية، بحضور الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضح المحافظ أن البروتوكول يهدف إلى افتتاح أسواق اليوم الواحد في مختلف مراكز المحافظة لتوفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مما يساهم في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. مُشيرًا للتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن تحديد آليات التوزيع لتلبية احتياجات المراكز والقرى.

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