صحة الدقهلية تختتم دورة التدريب على أعمال الترصد في مجتمعات اللاجئين

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية، ختام فعاليات الدورة التدريبية على أعمال الترصد المبنى على الحدث في مجتمعات اللاجئين.

تحسين سرعة الاستجابة للتهديدات الصحية لمسئولي ومراقبي الترصد

جاءت فعاليات الدورة فى إطار النظام الجديد، لتحسين سرعة الاستجابة للتهديدات الصحية لمسئولي ومراقبي الترصد بالمديرية، بحضور الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي.

ختام فعاليات الدورة التدريبية على أعمال الترصد المبني على الحدث في مجتمعات اللاجئين

أقيمت الدورة على مدار ثلاثة أيام بالتعاون بين الإدارة المركزية للوبائيات والترصد ومديريه الصحة بالدقهلية (إدارة الوبائيات والترصد) مع الهلال الاحمر المصري.

تدريب العاملين على متابعة مؤشرات ونتائج برنامج الترصد

وأوضحت الدكتورة رشا مسعد مدير ادارة الوبائيات والترصد بالمديرية أن هدف البرنامج عرض نظام الترصد القائم على المؤشرات وتدريب العاملين على متابعة مؤشرات ونتائج برنامج الترصد المبنى على الحدث. خاصة وأن المحافظة تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين.

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