الجمعة 03 يناير 2025
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محافظات

الباحث الصغير يصل ببرنامجه للمدرسة الدولية واليابانية بالوادي الجديد

الباحث الصغير، ڤيتو
الباحث الصغير، ڤيتو

أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، مواصلة فعاليات البرنامج التدريبى لمبادرة الباحث الصغير والتى يجرى تنظيمها  بالتنسيق مع جمعية رعاية الرياضيين وتنمية المجتمع  بأسيوط والتى دشنتها حنان مجدى نائب المحافظ، بحضور المهندس محمد كامل مسئول مؤسسة خيرية بالمحافظة والمهندس حسام المعين رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الرياضيين وتنمية المجتمع بمحافظة أسيوط.

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أن البرنامج يتيح الفرصة لطلاب المحافظة بالتعليم قبل الجامعى لصقل مهاراتهم وقدراتهم فى البحث العلمى على أسس علمية حديثة ومتطورة وخلق جيل واع  بأهمية البحث العلمي كقاطرة لتنمية الوطن، وقادر على مواجهة التحديات العلمية الحديثة لإدراكه لمفهوم البحث العلمي وخطوات إجرائه منذ الصغر.

ومن جانبها أوضحت نائب محافظ الوادى الجديد، أن المبادرة تأتي في إطار حرص المحافظة على نشر ثقافة البحث العلمي لطلاب التعليم ما قبل الجامعي، وأكّدت خلال كلمتها على ضرورة استفادة الطلاب من المبادرة، وتعلم مبادئ وطرق التفكير العلمي المنظم.

 ووجهت نائب المحافظ الطلاب لرصد المشكلات والتحديات التي تواجههم داخل المدارس أو داخل المحافظة بشكل عام، ومحاولة دراستها بشكل علمي وتقديم حلول لها، مؤكدةً أنه سيتم اختيار أفضل 10 مشروعات من إنتاج الطلاب المشاركين بالمبادرة لتكريمهم، وبحث آليات تنفيذ هذه الحلول على أرض الواقع.

شارك فعاليات محاضرة اليوم بمقر المدرسة الرسمية الدولية والمدرسة المصرية اليابانية الدكتورة رغدة عبد السلام عضو مجلس النواب بحضور سمير طاهر مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد  وبالتعاون مع تغريد حجاج منسق عام المبادرة بالمحافظة.

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